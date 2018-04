Cựu đại tá công an cùng con trai đánh anh ruột đến chết

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 10:37 AM (GMT+7)

Tin Quảng Ninh Sự kiện:

Nguyên Đại tá công an cùng con trai và 2 người lạ mặt hành hung vợ chồng anh ruột dẫn đến tử vong.

Ông Bình đã tử vong sau khi bị ông Tuấn cùng con trai hành hung

Ngày 19/4, cơ quan CSĐT, Công an huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cho biết diễn biến mới của vụ án mạng nghiêm trọng.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/3, thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, do có mâu thuẫn trong việc xây dựng và sử dụng nhà từ đường, ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959) và Nguyễn Đức Bình (SN 1994) cùng trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội cùng hai thanh niên khác đã dùng búa đinh, chân tay đánh vợ chồng người anh trai là Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1957) và bà Cao Thị Hoan (SN 1973), cùng trú tại thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình là cha con. Ông Tuấn, nguyên là Đại tá công an, từng công tác tại một cơ quan an ninh thuộc Bộ Công an và đã nghỉ hưu khoảng hơn 1 năm nay.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng mất nhiều máu, bị đa chấn thương, vỡ xương hàm, vỡ mũi, dập phổi. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vân Đồn vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Ngày 10/3, ông Tuấn và Bình đã đến Công an huyện Vân Đồn đầu thú, đồng thời khai nhận hành vi cố ý gây thương tích cho ông Hồng, bà Hoan. Nguyễn Anh Tuấn là em trai ông Hồng.

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn tiến hành trưng cầu giám định thương tích. Kết quả thương tích của ông Hồng là 13%, bà Hoan là 1%.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 12/4, ông Hồng qua đời tại nhà riêng (thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn). Công an huyện Vân Đồn đã phối hợp cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi đối với ông Hồng.