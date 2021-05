Cười đùa khi thấy đôi nam nữ cãi nhau, thiếu nữ 16 tuổi bị chém

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 18:00 PM (GMT+7)

​Thiếu nữ Đ. cùng bạn ngồi uống nước tại bãi đất trống thì thấy đôi nam nữ đang cãi nhau nên cười đùa, 10 phút sau người nam cầm hung khí xông vào chém Đ. bị thương.

Ảnh minh họa.

Ngày 5-5, nguồn tin của PV xác nhận, Công an H.Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra, truy xét đôi nam nữ dùng hung khí gây thương tích cho thiếu nữ trên địa bàn rồi bỏ trốn.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 30-4, em D.T.K.Đ. (16 tuổi, ngụ H. Bình Chánh) ngồi uống nước tại bãi đất trống thuộc ấp 5, xã Vĩnh Lộc B thì thấy một đôi nam nữ cãi nhau.

Lúc này, Đ. và nhóm bạn cười đùa nên cặp nam nữ trên bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, đôi nam nữ này quay lại nơi nhóm Đ. đang ngồi uống nước, trên tay thanh niên cầm một con dao tự chế, xông vào chém Đ. khiến nạn nhân bị thương tích.

Sau khi gây án, cả hai tháo chạy khỏi hiện trường, Đ. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đứt gân ngón tay số 3 và số 4 bàn tay trái.

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét nhưng người liên quan. Qua truy xét, công an đã xác định được danh tính đôi nam nữ trên, hiện cả hai đang bỏ trốn nên công an đang truy bắt.

