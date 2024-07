Cuộc truy lùng kẻ phù phép 99 chiếc điện thoại thành… túi cát

Đối tượng Đào Văn Đôn tại cơ quan công an

“Phù thủy” giấu mặt

“Lúc kiểm tra lô hàng bị hoàn trả, nhân viên sàn thương mại điện tử L không thấy có điều gì bất thường. Có vẻ như những chiếc điện thoại vẫn nguyên trong bao bì và được dán nhãn thương hiệu của doanh nghiệp. Nhưng đến khi mở ra, họ thấy bên trong không phải là điện thoại mà là… những túi cát. Sự việc ngay sau đó được đại diện sàn thương mại điện tử trao đổi với đơn vị vận chuyển hàng hóa là Công ty Cổ phần Bambooship” - điều tra viên Công an huyện Thanh Oai nhớ lại.

Ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Triều Quang - Giám đốc Khu vực miền Bắc của Công ty Cổ phần Bambooship tố giác nhân viên của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc (có trụ sở tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của anh Quang, các nhân viên kho ở đây trong quá trình nhận xử lý lô hàng 99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra từ ngày 23 đến 25-4 đã tráo đổi từ điện thoại di động thành túi cát, gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Bambooship gần 3,4 tỷ đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc bởi số tiền chiếm đoạt lớn, thủ đoạn chưa từng xảy ra trên địa bàn, ngày 12-5 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành các trình tự tố tụng theo quy định.

Thượng tá Đào Anh Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Thanh Oai đánh giá, qua nghiên cứu tài liệu mà người tố giác cung cấp, cơ quan công an xác định đây là vụ việc chưa rõ đối tượng, thủ đoạn phạm tội mới, phương thức thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, chưa có tiền lệ. Do đó, yêu cầu Đội Điều tra tổng hợp tập trung lực lượng điều tra, làm rõ.

Theo dấu kiện hàng

Làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Bambooship và đại diện sàn thương mại điện tử L, cơ quan công an đã làm rõ toàn bộ quy trình vận chuyển số lượng điện thoại. Theo đó, 99 chiếc điện thoại nằm trong lô hàng gồm 132 chiếc điện thoại di dộng Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm. Quá trình vận chuyển hàng hóa được luân chuyển qua nhiều kho hàng tại nhiều địa phương, từ TP.HCM đến Bình Dương, qua quận Long Biên (Hà Nội) rồi về huyện Thanh Oai. Điểm cuối của quy trình vận chuyển này là kho hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc. “Qua một hành trình dài vận chuyển thì hàng hóa mới đến kho ở xã Bình Minh, do đó việc xác định được 99 chiếc điện thoại di động bị tráo đổi từ thời điểm nào, địa điểm nào trong toàn bộ quá trình là hết sức khó khăn” - Trung tá Lê Tiến Đạt, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Oai chia sẻ.

Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với đối tượng phạm tội, các điều tra viên, trinh sát của Công an huyện Thanh Oai đã nghiên cứu kỹ quy trình vận chuyển lô hàng, từ đó xác định nổi lên đối tượng nghi vấn là quản lý và nhân viên kho hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc. Ngày 28-5, tức gần 20 ngày sau khi tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Triều Quang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã triệu tập các đối tượng nhóm quản lý và nhân viên kho hàng này. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều trình bày không biết, không liên quan đến việc tráo đổi 99 chiếc điện thoại di dộng Samsung Galaxy S24 Ultra thành túi cát.

Nắm bắt tâm lý của các các cá nhân liên quan, điều tra viên nhận thấy lời khai của nhóm này có người nói thật, có người nói dối. Trong đó, nổi lên nhân viên quản lý kho Đào Văn Đôn (SN 1987 trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tang vật vụ án

Thủ đoạn tinh vi

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, lợi dụng là quản lý kho hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc nên Đào Văn Đôn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản tại kho. Đầu năm 2024, Đôn chuẩn bị cát cho vào túi nilon có khóa nhựa, tìm kiếm địa chỉ in niêm phong giả thương hiệu Lazada. Tiếp đó, Đôn lên mạng tìm và thuê người đặt 135 đơn hàng mua điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra về các địa chỉ của huyện Thanh Oai. Mỗi đơn hàng này, Đôn phải trả cho người thuê từ 7.000 - 10.000 đồng. Ngày 23-4, 135 đơn hàng điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm được chuyển đến kho hàng do Đôn quản lý. Cùng ngày, Đôn nói với nhân viên của kho sẽ mang số hàng hóa này về nhà cất cho an toàn vì buổi tối ở đây không có bảo vệ. Toàn bộ 135 đơn hàng điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm được Đôn bê lên thùng xe tải của kho hàng mang về nhà bố mẹ vợ ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, Đôn lấy các công cụ đã chuẩn bị trước gồm túi cát, tem giả Lazada, dao dọc giấy, máy sấy, thực hiện thao tác lấy điện thoại ra, cho túi cát vào bên trong hộp điện thoại, dán niêm phong và sử dụng tem Lazada giả dán vào.

Suốt đêm 23 cho đến mờ sáng 24-4, Đôn thực hiện xong việc tráo đổi 40 chiếc điện thoại, cất giấu dưới gầm cầu thang nhà bố mẹ vợ. Sau đó, Đôn bê lại các sọt hàng lên xe tải và lái về kho, để số sọt hàng “điện thoại giả” vào vị trí giữa kho rồi về nhà. Chiều tối 24-4, Đôn lại đến kho tiếp tục bê số điện thoại chưa tráo đổi ra xe tải và đưa về nhà bố mẹ vợ, thực hiện hành vi tráo đổi. Sau 2 ngày, tổng số điện thoại mà Đôn tráo đổi được là 99 chiếc.

Từ ngày 23 đến 25-4, các nhân viên giao hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc gọi điện thoại cho khách đặt mua điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Đến ngày 25-4, nhân viên điều phối của kho hàng báo lên hệ thống hoàn lại toàn bộ số hàng trên. Theo quy định, lô hàng này được điều chuyển về kho ở Long Biên và tại đây sự việc đã bị phát hiện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã tạm giữ 98/99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra mà Đôn đã tráo đổi được. Một chiếc điện thoại còn lại, Đôn trình bày bị rơi trong quá trình vận chuyển về nhà cất giấu. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thanh Oai xác định 99 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S24 Ultra có giá trị gần 2,6 tỷ đồng. Căn cứ vào hành vi của Đào Văn Đôn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đào Văn Đôn để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ án được làm sáng tỏ, nhưng với các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát, giao hàng, đây là bài học cần khắc phục, chấn chỉnh sơ hở khiến kẻ xấu có thể lợi dụng.

Toàn bộ 135 đơn hàng điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm được Đôn bê lên thùng xe tải của kho hàng mang về nhà bố mẹ vợ ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, Đôn lấy các công cụ đã chuẩn bị trước gồm túi cát, tem giả Lazada, dao dọc giấy, máy sấy, thực hiện thao tác lấy điện thoại ra, cho túi cát vào bên trong hộp điện thoại, dán niêm phong và sử dụng tem Lazada giả dán vào.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]