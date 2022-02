Kẻ bị truy nã đấu súng với công an, ôm lựu đạn "mở đường máu" hầu tòa

Trần Duy Chinh là đối tượng nghiện ma túy, rất liều lĩnh, có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản tại quê nhà Nam Định. Biết Công an Nam Định theo dõi sát sao nên Chinh vào TPHCM sinh sống nhưng vẫn 'ngựa quen đường cũ' và trang bị hàng nóng phòng thân. Khi bị Công an TPHCM phát hiện, Chinh ôm lựu đạn cố thủ. Trên đường tẩu thoát, Chinh nổ súng chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Nhưng dù gian manh, xảo quyệt và liều lĩnh đến đâu, Chinh đành phải thúc thủ, chịu tra tay vào còng.

TAND TPHCM dự kiến ngày 28-2 sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Duy Chinh (SN 1971, quê Nam Định, tạm trú quận 10, TPHCM) về tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán vật liệu nổ”.

Nội dung vụ án thể hiện, qua nguồn tin tố giác tội phạm, công an tình nghi Trần Duy Chinh ngụ phường 9, quận 10 có dấu hiệu mua bán, sử dụng ma túy. Tuy nhiên, Chinh ít khi ở địa chỉ này, mà chỉ đi về. Vif đây là nhà mẹ của Chinh nên công an địa phương vẫn tiến hành theo dõi.

Khoảng 16h chiều 30-1-2020, hai chiến sĩ công an phường 9, quận 10 tuần tra trên địa bàn, khi đến trước số nhà 289 đường Lý Thái Tổ thì phát hiện Chinh đứng gần một xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Khi đến gần thì Chinh bất ngờ móc ra một vật giống súng đe dọa nên hai chiến sĩ tạm lánh khỏi hiện trường. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo Công an quận 10 xin hỗ trợ.

5 phút sau, lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố đi ô tô đặc chủng xuống thì Chinh chạy ra rút chốt một vật giống lựu đạn hù dọa rồi chạy vào nhà mẹ của y trong hẻm. Lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn, bao vây đầu hẻm, tìm cách vây bắt đối tượng.

Các chiến sĩ cũng tìm nhiều cách để tiếp cận căn nhà đối tượng cố thủ nhưng con hẻm quá nhỏ (chừng 1,7m) nên việc tiếp cận bất thành. Do khu vực đối tượng hiện diện là một chi nhánh ngân hàng, trong khi thời điểm trên là giờ tan tầm, có đông người qua lại, nếu làm căng thẳng đối tượng sẽ manh động nên lực lượng công an chọn phương án “thả lỏng”.

Đến 18h15 cùng ngày, qua trích xuất camera trong hẻm, lực lượng chức năng phát hiện một người đi xe máy chạy ra hướng đường Bà Hạt, phường 9. Gọi mẹ ruột và vợ của đối tượng đến đối chiếu thì xác nhận đúng là đối tượng đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Từ 0h đến 4h sáng 31-1, kiểm tra hai nơi tạm trú, cảnh sát phát hiện đối tượng tàng trữ một khẩu súng hơi bắn đạn bi, một hộp tiếp đạn súng ngắn, 13 viên đạn, 3 dao bầu, một dao găm, một mã tấu, hai dao phóng, một nỏ tự chế, nhiều bình thủy tinh (còn gọi là nỏ để sử dụng ma túy đá), một vali màu đen bên trong chứa búa, kìm, 3 biển số xe máy các tỉnh khác nhau, một số giấy tờ…

Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện một túi vải đen bên trong chứa bình ắcquy nối dây điện ra ngoài. Ngoài ra, còn có một hộp giấy, bên trong chứa ống nhựa hình tròn và 4 ống nhựa tròn khác có tim bằng sợi chỉ, tất cả nghi là bom tự chế.

Lần theo dấu vết, khoảng 11h30 sáng 2-2, nhóm trinh sát của Công an TPHCM phát hiện Chinh đang ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán. Biết Chinh mang theo súng, lực lượng Công an TPHCM đã phối hợp Công an huyện Định Quán để tìm cách tiếp cận khi Chinh đang luẩn quẩn ở xã Phú Hòa.

Lúc này Trần Duy Chinh tưởng trinh sát là người dân địa phương nên nhờ chở ra đường lớn. Biết đối tượng luôn có "hàng nóng" bên mình, sẵn sàng nổ súng nên trinh sát chở giúp để tìm phương án bắt giữ đối tượng an toàn. Trên đường đi, đối tượng rất ranh ma, xảo quyệt và cảnh giác cao độ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ và sự mưu trí, trinh sát đã đưa được đối tượng đến khu vực trụ sở Công an xã Phú Hòa. Tuy nhiên, tên tội phạm ranh ma, manh động đã hiểu "chuyện gì đang xảy ra", lập tức gã rút súng "mở đường máu" nhằm thoát thân. Sau màn đấu súng, đối tượng nhanh chóng cướp xe máy tẩu thoát về hướng huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Cuộc truy đuổi diễn ra trên nhiều km, đến địa bàn xã Phú Điền, huyện Tân Phú thì đối tượng bị trúng đạn vào phần mềm té xuống. Trinh sát lao đến khống chế, dẫn giải về trụ sở Công an địa phương lấy lời khai ban đầu, phục vụ công tác điều tra.

Kiểm tra nhanh trên người Chinh, Công an thu giữ 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn cùng một quả lựu đạn.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ke-om-luu-dan-co-thu-o-quan-10-hau-toa_127546.html