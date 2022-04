Cuộc đời tội lỗi của gã "phi công" sát hại người tình hơn 7 tuổi

Tại nhà riêng của người tình, sau khi níu kéo tình cảm không thành, Tú đã lạnh lùng xuống tay gây án. Chưa dừng lại ở đó, gã thanh niên còn tạo dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Yêu nhầm người

Có nhiều cách để giải quyết mâu thuẫn nhưng khi đã vướng vào tình cảm thì dường như con tim đã lấn át lý trí những người trong cuộc, khiến họ không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của bản thân. Những bi kịch phía sau những vụ án tình khiến nhiều người cảm thấy ám ảnh. Vụ án nam thanh niên vì níu kéo tình cảm không thành đã xuống tay giết hại người tình hơn 7 tuổi ở Ninh Bình là một tấn bi kịch như vậy.

Theo hồ sơ vụ án, chị V.T.N.H (SN 1985, trú phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) là thủ kho của một công ty TNHH tại địa phương. Năm 2007, chị kết hôn với anh H. (SN 1982, quê Ninh Bình) và có 2 con chung. Tuy nhiên, theo thời gian, cuộc sống vợ chồng chị H. dần xuất hiện những rạn nứt không thể hàn gắn, khiến cả hai đi tới quyết định ly hôn.

Khoảng tháng 4/2016, thông qua mạng xã hội Facebook, chị H. quen biết với Lê Văn Tú (SN 1992 quê huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Sau một thời gian chuyện trò qua lại, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu đương. Do tin tưởng, chị H. xin cho bạn trai vào làm việc cùng công ty. Chính vì lẽ đó, từ tháng 8/2016, tình cảm giữa chị H. và Tú càng thêm thắm thiết. Thậm chí, Tú và chị H. đã đưa nhau về giới thiệu hai bên gia đình.

Tuy nhiên, chỉ sau đó vài tháng, khi biết tuổi thật và hoàn cảnh (chưa vợ) của bạn trai, chị H. đã chủ động nói lời chia tay. Trái với thái độ cương quyết của người tình, Tú vẫn muốn kết hôn với chị H. và đã nhiều lần xin được nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Chính vì lẽ đó, Tú đã quay sang thù hận người tình.

Giết người rồi dựng hiện trường giả

Ngày 11/10/2016, sau ca làm buổi sáng, chị H. xin nghỉ nửa buổi để giải quyết việc riêng của gia đình. Khoảng 12h30 cùng ngày, Tú đi bộ từ phòng trọ của mình (ở phố Hưng Thịnh, phường Bích Đào) sang nhà chị H. Đến nơi, thấy chị H đang dọn nhà, cổng và cửa ra vào mở nên gã đi thẳng vào phòng khách, theo cầu thang đi lên tầng 2 vào phòng cất đồ sau đó đi xuống tầng 1 gặp bạn gái tại phòng ngủ tầng 1.

Tại đây, sau khi nói chuyện qua lại với chị H. Tú đòi cho quan hệ lần cuối trước khi chia tay. Chị H. đồng ý. Tới khoảng 17h30', khi thức giấc, chị H. nói với Tú rằng mình đã có người yêu mới nên đề nghị cả 2 chia tay. Bực tức vì cho rằng mình bị phản bội, Tú đã nảy sinh ý định sát hại người tình rồi tự sát.

Lợi lúc sơ hở, Tú đã bóp cổ bạn gái dẫn tới tử vong. Chưa dừng lại ở đó, Tú xuống bếp lấy dao và cứa tay nạn nhân nhằm tạo dựng hiện trường giả về một vụ tự sát. Gây án xong, đối tượng mang theo dao đi lên khu vực tầng 2 của ngôi nhà với ý định tự sát. Tuy vậy, do sợ đau, Tú đã từ bỏ ý định.

Đối tượng Lê Văn Tú tại cơ quan công an

Gây án xong, Tú rửa chân tay sạch sẽ, lấy chiếc quần của chồng cũ chi H. mặc ra ngoài để che dấu chiếc quần dính máu. Tiếp đó y lấy chiếc xe máy Attila của chị H. đang để ở phòng khách bỏ trốn khỏi hiện trường.

Do tối muộn cùng ngày, không thấy chị H. tới đón 2 con, bố mẹ người phụ nữ này tới nhà tìm thì phát hiện thi thể con gái. Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định Lê Văn Tú (SN 1992, quê Hà Nam) bạn trai của nạn nhân chính là nghi phạm số 1 nên tiến hành truy bắt.

Về phía Tú, khi bỏ chạy tới khu vực bể xả trạm bơm Ngoại Độ, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Tú cởi chiếc quần dính máu đang mặc bỏ lại trên mặt đê gần trạm bơm. Do sợ đi xe máy bị lộ, Tú đã mở cốp xe lấy 60 nghìn đồng và đẩy chiếc xe xuống kênh nước. Sau đó, đối tượng di chuyển tới động Tiên Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để lẩn trốn.

Sau 2 ngày gây án, nhận thức không thể thoát, ngày 13/10, Tú đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với tội ác đã gây ra, tháng 1/2017, bị cáo Lê Văn Tú đã bị TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt án tù chung thân cho 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

