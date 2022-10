Cụ ông 70 tuổi bị tố xâm hại nữ sinh lớp 6 đến mang thai đã tử vong

Thứ Bảy, ngày 01/10/2022

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cụ ông 70 tuổi bị tố xâm hại nữ sinh lớp 6 dẫn đến mang thai.

Ngày 1-10, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang điều tra, làm rõ cái chết bất thường của ông P.H. (70 tuổi), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Ông H. làm bảo vệ ở một trường học tại địa phương, trước đó bị tố cáo xâm hại tình dục, dẫn đến nữ sinh lớp 6 mang thai.

Đến sáng 30-9, người thân phát hiện ông H. đã tử vong nên báo công an.

Trước đó, gia đình phát hiện nữ sinh lớp 6 có nhiều biểu hiện bất thường nên đã đưa đi thăm khám, phát hiện em đang mang thai hơn 6 tuần tuổi. Sau đó, nữ sinh nói bị bảo vệ trường mầm non gần nhà xâm hại. Người nhà bé gái sau đó đã làm đơn tố cáo ông P.H. có hành vi xâm hại con gái gửi các cơ quan chức năng huyện Quế Phong.

Được biết, trước đó, ông H. là bảo vệ trường mầm non gần nhà nữ sinh lớp 6 nói trên. Sau kỳ nghỉ hè vừa qua, ông H. đã được nhà trường cho nghỉ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

