Công khai sao kê người góp tiền từ thiện là phạm luật

Bộ Công an đề nghị rà soát tài khoản một số nghệ sĩ làm từ thiện Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an có công văn gửi Cơ quan thanh tra, giám sát NH (NH Nhà nước) rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện. Việc này nhằm phục vụ cho quá trình xác minh phản ánh của dư luận về vấn đề một số nghệ sĩ quyên góp từ thiện, cứu trợ nhưng thiếu minh bạch khi giải ngân. Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2021, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm và tin báo liên quan đến một số cá nhân có hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện thời điểm xảy ra bão lũ miền Trung năm 2020. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin. Hiện cục đang phối hợp với các NH tiến hành rà soát các tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân. Cục cũng phối hợp với UBND và MTTQ các tỉnh để xác minh, làm rõ số tiền các cá nhân đã tiến hành cứu trợ, làm từ thiện tại đó.