Công an TP Phú Quốc truy bắt nhanh đối tượng giết người, cướp tài sản

Vào khoảng 23h30, tối 1/12, Ban Chỉ huy Công an TP Phú Quốc tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một nạn nhân nam giới với nhiều thương tích tại khu vực vắng người qua lại tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Trưởng Công an TP Phú Quốc chỉ đạo Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an thành phố chỉ huy các Tổ công tác với gần 100 CBCS, chủ công là Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố và Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, truy bắt hung thủ.

Tổ công tác bắt giữ đối tượng đối tượng Lâm Hoàng Thưởng (áo đen, đánh dấu X).

Ban Chỉ huy Công an TP Phú Quốc xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, hung thủ là đối tượng liều lĩnh, ra tay với nạn nhân dã man.

Với đặc thù là thành phố đảo, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định hung thủ sau khi gây án sẽ nhanh chóng bỏ trốn theo hướng vào đất liền di chuyển sang địa phương khác hoặc xuất cảnh trái phép sang biên giới Campuchia. Yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng xác định nghi phạm và tiến hành truy bắt trong thời gian nhanh nhất.

Nạn nhân được ác định là Lê Quốc Bảo (SN 2007), thường trú ấp Vàm Xáng, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, Kiên Giang; chỗ ở hiện nay: khu phố 4, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trước khi được phát hiện, nạn nhân điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên khác.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2h sáng 2/12, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự xác định đối tượng nghi vấn tên là Lâm Hoàng Thưởng (SN 2002, quê quán: TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), mới đến sinh sống trên địa bàn TP Phú Quốc khoảng 20 ngày. Thông tin về đối tượng rất ít. Đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự nên có kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an.

Các Tổ công tác đã triển khai lực lượng bao vây, khống chế Lâm Hoàng Thưởng khi y đang lẩn trốn tại khu vực vòng xoay số 10, thuộc ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, chuẩn bị lên tàu bỏ trốn khỏi đảo Phú Quốc.

Khống chế Lâm Hoàng Thưởng.

Bước đầu, Thưởng khai nhận, vào 21h30 ngày 1/12, đối tượng được Bảo gọi điện rủ đi uống cà phê. Nhớ lại chuyện từng bị nhóm của Bảo rượt đánh nên Thưởng mang theo cây dao Thái Lan với ý định trả thù Bảo.

Lâm Hoàng Thưởng cùng chiếc xe tang vật.

Bảo chở Thưởng đến khu vực Dinh Cậu (khu phố 2, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) để uống nước mía. Khoảng 15 phút sau, Thưởng kêu Bảo chở mình đi công việc, Bảo đồng ý. Đến khu vực vắng người qua lại thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương thì Thưởng kêu Bảo dừng lại bên đường. Thưởng xuống xe và hỏi Bảo: “Mày còn nhớ chuyện cũ hả ? Mày nhớ mày với tụi nó rượt đánh tao không ?.”. Bảo không trả lời. Thưởng tát một cái vào mặt của Bảo. Bảo xuống xe bỏ chạy. Thưởng rượt theo khoảng 10 mét thì Bảo vấp té. Thưởng dùng dao Thái Lan mang theo đâm nhiều nhát vào người Bảo, gây thương tích.

Ccó người cầm đèn pin đi đến, sợ bị phát hiện nên Thưởng đã lấy xe của Bảo bỏ trốn và bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ sau đó.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]