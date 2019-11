Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức vụ 2 nam sinh nhập viện sau khi bị tạm giữ

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019 08:03 AM (GMT+7)

Công an TP.Hải Phòng đã làm rõ thông tin 2 nam sinh phải nhập viện điều trị sau khi bị công an tạm giữ.

Nam sinh Vũ Ngọc Tân Vương được đưa đi khám sức khoẻ tại bệnh viện.

Tối 29/11, Công an TP.Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc 2 nam sinh phải nhập viện khám bệnh sau khi bị tạm giữ hành chính ở trụ sở Công an phường (CAP) Kênh Dương.

Theo Công an TP.Hải Phòng, những ngày qua, trên một số trang báo điện tử có đăng tin về việc ngày 27/11, 2 sinh viên của trường Đại học Hàng hải (ĐHHH) Việt Nam là em Trần Xuân Cường và Vũ Ngọc Tân Vương đã phải đến khám tại Bệnh viện Y học biển Việt Nam, sau khi bị CAP Kênh Dương, quận Lê Chân tạm giữ.

Có nghi vấn cho rằng, trong thời gian tạm giữ tại cơ quan công an, 1 trong 2 sinh viên bị đánh đập, ép cung…

Qua xác minh, Công an TP.Hải Phòng xác định vào khoảng 18h ngày 25/11, CAP Kênh Dương nhận được tin trình báo của anh Vũ Ngọc Thái (SN 2001, ở phường Đông Hải 1, quận Hải An) là sinh viên trường ĐHHH Việt Nam về việc sáng cùng ngày, trong thời gian học lớp Giáo dục quốc phòng tại trường, anh Thái phát hiện Trần Xuân Cường (là bạn cùng trường) có hành vi trộm cắp 200.000 đồng của Đinh Hải Nam, là sinh viên cùng khóa. Do anh Thái đã báo việc này cho Nam biết dẫn đến việc giữa Cường và Thái xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 13h cùng ngày, tại cửa phòng 305 nhà C Trường ĐHHH Việt Nam, Cường đã gây sự đánh nhau với Thái. Tiếp đó, đến 15h cùng ngày, Cường lại rủ thêm bạn cùng trường là Vũ Ngọc Tân Vương (SN 2001, sinh viên Khoa máy tàu biển) đến gây sự, đánh nhau với Thái và bạn của Thái tên là Tô Đức Thắng (ở phường Trại Cau, quận Lê Chân).

Do lo sợ bị Cường và Vương đánh nên Thái đến Công an phường trình báo, đề nghị có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

CAP Kênh Dương đã lập hồ sơ xác minh giải quyết và sáng 26/11 đã triệu tập được Vương lên trụ sở để xác minh làm rõ. Tại đây, Vương thừa nhận hành vi cùng với Cường đánh nhau, xâm hại sức khỏe đối với Vũ Ngọc Thái.

Cho đến 13h cùng ngày 26/11, tại khu C Trường ĐHHH Việt Nam, Cường lại có hành vi gây sự đánh Vũ Hữu Luân (SN 2001, là sinh viên cùng lớp với Cường) chỉ vì lý do Luân đã can ngăn việc Cường đánh Thái hôm trước. Đến 14h50 ngày 26/11, CAP Kênh Dương phát hiện Trần Xuân Cường đang ở quán internet số 34 Ngô Kim Tài nên đã triệu tập lên trụ sở CAP để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản, đe dọa và đánh nhau xâm hại sức khỏe người khác với lý do sợ Thái sẽ báo sự việc vi phạm của Cường lên Ban giám hiệu nhà trường, dẫn đến việc Cường sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.

Trong sự việc trên, Nam bị chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng; Cường, Vương, Thái bị xây xước nhẹ ngoài da; hiện Cường và Thái không có yêu cầu đề nghị gì về việc bị thương tích.

Cường có đơn từ chối xin giám định, còn Vương chưa có quan điểm gì. Để có căn cứ giải quyết vụ việc đánh nhau xâm hại sức khỏe nên vào sáng 27/11, trong thời gian tạm giữ hành chính đối với Cường và Vương, CAP Kênh Dương đã chủ động đưa Cường và Vương đi khám thương tích tại Viện Y học biển Việt Nam.

Khi vào viện, biểu hiện bên ngoài của Vương hoàn toàn bình thường, tuy nhiên trong thời gian chờ kết quả, Vương bất ngờ bị nôn ọe, kêu đau đầu và gia đình Vương yêu cầu cho Vương nhập viện.

Lý giải về tình trạng sức khỏe của Vương, lãnh đạo CAP Kênh Dương cho biết do quá trình xô xát, đánh nhau tại trường ĐHHH Việt Nam, Cường và Vương có bị xây xước ngoài da và bản thân Vương chưa có quan điểm rõ ràng nên CAP đã đưa Vương, Cường đi khám thương tích tại Bệnh viện Y học biển Việt Nam. Ngoài ra, CAP đã làm việc với Cường, Thái, Nam, Luân.

Tại cơ quan công an, Cường và gia đình đã bồi thường số tiền 200.000 đồng trộm cắp của Nam. Cường, Thái, Luân có đơn từ chối giám định thương tích.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, CAP Kênh Dương đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Xuân Cường về hành vi trộm cắp tài sản và giải quyết cho Cường về gia đình. Hiện CAP Kênh Dương đã chuyển hồ sơ về CAQ Lê Chân thụ lý giải quyết để đảm bảo tính khách quan.

Cũng trong sáng 29/11, qua làm việc với lực lượng công an, chị Phạm Thị Huyền (mẹ của em Trần Xuân Cường) cho biết cơ quan Công an đã thông báo về hành vi vi phạm pháp luật của con em mình đến gia đình.

Bên cạnh đó, chị Huyền cũng chia sẻ, ngay khi nhận được thông báo của cơ quan công an, chị đã có mặt tại trụ sở CAP Kênh Dương đến tận khi 2 cháu Cường và Vương được CAP đưa đi khám thương tích. Trong suốt khoảng thời gian trên, chị khẳng định không có việc cơ quan công an đánh đập hay ép cung gì các cháu như một số báo chí đã nêu.

Về phía Trần Xuân Cường cũng xác nhận trong thời gian tạm giữ hành chính tại CAP Kênh Dương, bản thân em không bị đánh đập hay ép buộc gì.

