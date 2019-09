Công an phường lấy cắp súng đem bán, chỉ huy đưa tiền chuộc về

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 20:00 PM (GMT+7)

Do tiêu xài hoang phí, làm ăn thất bại dẫn đến nợ tiền nhiều người nên chiến sĩ công an phường đã lấy cắp súng đem rao bán trên mạng. Phát hiện mất súng, phó công an phường đã đưa tiền cho bị cáo chuộc súng về.

Các bị cáo Cường (áo đỏ), Khương (áo trắng), Huy (áo sơ mi) tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Ngày 20/9, TAND quận Cái Răng, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Mậu Quốc Cường (24 tuổi, chiến sĩ Công an phường Tân Phú, quận Cái Răng) bị truy tố về 2 tội “Mua bán trái phép và chiếm dụng vũ khí quân dụng”; Hồ Nhật An Khương (25 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Lê Điền Khắc Huy (33 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, khoảng 1h sáng ngày 22/12/2018, Cường trực tại Công an phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Lợi dụng lúc không có người, bị cáo đi vào phòng ông Phạm Văn Dự - Phó Trưởng công an phường Tân Phú mở tủ lấy một khẩu sung quân dụng hiệu CZ83 số 208629 cùng 1 hộp tiếp đạn trong đó có 5 viên đạn rồi giấu vào tủ cá nhân của bị cáo tại trụ sở.

9h sáng cùng ngày, Cường lên mạng xã hội tìm kiếm người chào bán khẩu súng. Sau đó, bị cáo liên hệ với Khương, cả 2 thống nhất giá bán là 20 triệu đồng, giao nhận tại bến xe tỉnh Bến Tre.

Đến 17h, sau khi hết giờ làm, Cường bắt xe đi Bến Tre gặp Khương “giao dịch”. Thử súng xong, Khương nói với Cường chỉ chuẩn bị có 14 triệu đồng cùng con dao găm trị giá 2 triệu đồng phần còn lại y xin nợ thì Cường đồng ý.

Sau khi mua được súng, Khương tiếp tục rao bán trên mạng xã hội. Ngày 6/1/2019, bị cáo nhận được cuộc gọi từ tài khoản tên “Hoa Anh Túc” hỏi mua khẩu súng với giá 65 triệu đồng nhưng 2 bên chưa thống nhất phương thức giao nhận. Sáng hôm sau, Khương điện thoại cho bạn là Huy kể về sự việc trên, Huy nói có quen với chủ tài khoản “Hoa Anh Túc” nên Khương nhờ Huy làm trung gian và hứa sẽ cho Huy 5 triệu đồng sau khi hoàn tất việc mua bán.

Chiều 7/1/2109, người sử dụng tài khoản “Hoa Anh Túc” đã chuyển 3 lần tổng số tiền là 65 triệu đồng vào tài khoản của Huy. Sau đó, Khương đến nhà trọ của Huy giao khẩu súng và đạn, rồi nhận 60 triệu đồng. Ngày 9/1/2019, Huy đóng gói “vũ khí” gửi cho người nhận là Ngô Anh Tuấn có địa chỉ tại Hà Nội.

Đến này 9/3/2019 trong lúc tuần tra, Công an phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phát hiện và thu giữ khẩu súng CZ83 made in Czech, số 208629, có hộp tiếp đạn nhưng không còn đạn bên trong và đã bàn giao cho Công an TP Cần Thơ sau đó. Ngày 25 – 25/01/2019, Cường, Khương, Huy bị bắt.

Đối với ông Phạm Văn Dự, ngày 7/1/2019, phát hiện bị mất khẩu súng nên đã trình báo cấp trên. Trong thời gian chờ truy tìm, ông Dự nghi ngờ Cường lấy khẩu súng nên nhờ Cường tìm giúp để mua lại. Sau đó, Cường nói với ông Dự có người rao bán khẩu súng giống với súng đã mất, rồi yêu cầu ông này đưa tiền chuộc súng về. Ông Dự đã nhiều lần đưa cho Cường tổng số tiền là 82 triệu đồng. Đến ngày 21/1, ông Dự nói với Cường không mua súng nữa và yêu cầu trả lại tiền. Lúc này, Cường chỉ chuyển trả cho ông Dự 27 triệu đồng.

Qua điều tra kết luận, tài khoản “Hoa Anh Túc” là do Ngô Anh Tuấn có địa chỉ ở phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh sử dụng. Tuy nhiên, người này đã bỏ địa phương đi.

Tại toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Cường khai nhận do tiêu xài hoang phí, làm ăn thất bại, nợ tiền của nhiều người lên đến 200 triệu đồng nên bị chủ nợ vây. Ban đầu bị cáo chỉ định vào phòng của ông Dự để lấy tiền, tài sản có giá trị để bán nhưng không có nên y đã nảy sinh ý định trộm súng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường 3 năm tù về 2 tội danh “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng” và “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; bị cáo Khương bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, Huy 1 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.