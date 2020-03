Công an tóm gọn đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 12:35 PM (GMT+7)

Khi đang mang trên người 20 bánh ma túy dạng heroin, Vàng A Páo đã bị các trinh sát tóm gọn trước khi đối tượng kịp giao dịch với người mua.

Vàng A Páo cùng tang vật tại trụ sở công an.

Ngày 8/3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Qua điều tra, phòng PC04 xác định Vàng A Lồng (SN 1989, trú xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thường mua ma túy số lượng lớn của một đối tượng tại Lào, sau đó thuê Vàng A Páo (SN 1993, trú xã Si Pa Thìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) để bán cho Mông Văn Hợp (SN 1968, trú xã Vân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng). Sau khi mua được ma túy, Hợp sẽ bán cho các đối tượng người Trung Quốc.

Theo phòng PC04, đây là một đường dây khép kín, các đối tượng trong đường dây hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Bản thân Vàng A Lồng không trực tiếp cầm ma túy mà thường đi xe khách đến trước làm “hoa tiêu” và giao dịch với Hợp. Khi Lồng nhận thấy địa điểm an toàn sẽ liên lạc cho Páo đi xe khách đến, mang ma túy giao cho Hợp.

Sau khi xác định được phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này, đêm 6/3, phòng PC04 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và giám sát các di biến động của đối tượng.

Khoảng 16h30 ngày 7/3, các trinh sát đã áp sát, bắt quả tang Vàng A Páo khi đối tượng mang trên người 20 bánh ma túy loại heroin, có tổng trọng lượng khoảng 6.783,34 gam tại khu vực phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Tiếp tục điều tra mở rộng, chiều cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Vàng A Lồng và Mông Văn Hợp tại chân cầu Thăng Long, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

