Công an thông tin vụ người phụ nữ bị sát hại, thi thể không nguyên vẹn ở Hải Phòng

Ngày 24/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bước đầu làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 16h15 ngày 22/7, Công an TP Hải Phòng nhận được điện báo của chị P.T.P (SN 1989, tạm trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) về việc phát hiện mẹ đẻ là bà B.T.H (SN 1968, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định bà B.T.H và Trần Văn Hiệp (SN 1963, trú thôn 4, Hoàng Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) sống với nhau như vợ chồng ở xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng. Do bị Hiệp đánh đập nên ngày 18/7, bà H. đã về quán của con gái là chị P. ở số No 12-01 Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng sinh sống.

Khoảng 22h ngày 21/7, Trần Văn Hiệp đi đến và ở lại quán của chị P. Khoảng 24h ngày 21/7, khi chị P. cùng nhân viên ra về thì giữa Trần Văn Hiệp và bà H. đã xảy ra mâu thuẫn, Hiệp sau đó đã sát hại bà H. dã man.

Sau khi gây án, Hiệp đi ra thuyền đánh cá của Hiệp neo đậu trên sông Cấm thuộc địa phận xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng tự tử. Hiệp chết trước khi bị phát hiện.

