Vụ thi thể lìa đầu ở Hải Phòng: Nghi phạm và nạn nhân sống như vợ chồng

Thứ Bảy, ngày 23/07/2022

Nghi phạm Trần Văn H. được xác định chính là bạn trai của nạn nhân, 2 người sinh sống như vợ chồng và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 23/7, Công an TP Hải Phòng đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở khu chung cư Tinh Thành Quốc Tế, thuộc Khu đô thị Cựu Viên, đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

Theo đó, chiều ngày 22/7, tại căn hộ dùng làm quán ăn mang tên “Đại sư huynh quán” nằm trong khu chung cư Tinh Thành Quốc Tế, bà Bùi Thị H. (54 tuổi, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) bị phát hiện tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm là Trần Văn H. (60 tuổi), trú tại xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), là người làm công tại quán “Đại sư huynh quán”.

Hiện, nghi phạm có 2 tiền án, tiền sự, đã ly hôn vợ, sống cùng mẹ già 80 tuổi ở xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên.

Ngoài ra, Trần Văn H. được xác định là bạn trai của nạn nhân. Theo hàng xóm của nghi phạm cho biết, có thấy nạn nhân là bà Bùi Thị H. về nhà nghi phạm sinh sống như vợ chồng. Tuy nhiên, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần đánh nhau.

Thời gian gần đây, bà H. về quán của con gái tá túc và phụ giúp bán hàng. Sau đó thì nghi phạm H. cũng sang để xin làm nhân viên phục vụ tại quán.

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ án thì nạn nhân và nghi phạm ở lại quán buổi tối. Ngày hôm sau con gái bà H. đến mở cửa để dọn hàng thì phát hiện vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo và tiến hành điều tra, lực lượng công an đã khẩn trương truy bắt nghi phạm. Tuy nhiên, Trần Văn H. đã tử vong trên chiếc thuyền đang trôi qua đoạn sông thuộc địa bàn xã An Hồng, huyện An Dương.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, sau khi lên thuyền, nghi phạm đã dùng kích điện đánh cá để tự tử. Sau đó, chiếc thuyền tự trôi đến địa phận xã An Hồng do không có người điều khiển.

