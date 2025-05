2 thanh niên cướp tiệm vàng ở TP.HCM bị bắt sau 5 giờ gây án

Tối 5-5, Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được hai nghi can đập tủ kính, cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).

Chiều cùng ngày, 2 thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh dùng búa đập bể kính cướp một số vòng, nhẫn vàng... rồi tẩu thoát.

Hai nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở huyện Hóc Môn. Ảnh: NT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, bịt kín mặt, đi xe máy đến dừng trước tiệm vàng nêu trên. Hai người này đi vào giả vờ mua vàng rồi bất ngờ dùng búa đập bể tủ kính, lấy đi một số vòng vàng, nhẫn vàng... rồi chạy ra ngoài, phóng lên xe tẩu thoát.

Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, truy bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng. Ảnh: NT

Ngay sau đó, Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, trích xuất camera truy bắt 2 thanh niên nói trên.

Sau 5 giờ truy xét, hai nghi can đã bị bắt giữ.