Công an thông tin vụ giám đốc người nước ngoài sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án

Chiều 4/4, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội của UBND tỉnh Bình Dương, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán của công ty rồi bỏ trốn.

Theo đại tá Chính, Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án.

Qua khám nghiệm hiện trường và xe ô tô bán tải do nghi can Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) điều khiển Công an đã thu nhiều vết máu, vân tay trùng với nghi can Yang Zhong Wu. Toàn bộ quá trình khám nghiệm đều được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ, thu thập dấu vết, chứng cứ và chụp hình lại.

Do nghi can là người nước ngoài nên Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan, thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền cho phép trong quá trình điều tra vụ án mạng.

Trước đó, ngày 29/3, nghi phạm Yang Zhong Wu điều khiển xe ô tô bán tải rời khỏi công ty ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương) thì nhân viên phát hiện nữ kế toán Lý Thị M. (32 tuổi) tử vong trong nhà vệ sinh phòng làm việc. Sau khi nhận được tin báo, Công an Bình Dương ngay đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Sau khi giấu xe bán tải tại một rừng cao su cách công ty khoảng 10km, nghi phạm Yang Zhong Wu bắt xe khách bỏ trốn lên tỉnh Gia Lai.

Khoảng 21h30 tối 30/3, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Yang Zhong Wu đang ở cửa hàng thời trang thuộc phường Phù Đổng (thành phố Pleiku) nên tiến hành bắt đối tượng giao Công an Bình Dương di lý về tiếp tục điều tra làm rõ.

