Xe của giám đốc sát hại nữ kế toán bỏ trong rừng cao su có gì?

Trong một diễn biến khác, chiều 1-4, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP Pleiku, đã đến động viên, tặng giấy khen cho tập thể Công an TP Pleiku và giấy khen cho năm cá nhân thuộc Công an TP Pleiku có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng Yang Zhong Wu. Cùng với quyết định khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Pleiku cũng thưởng nóng tập thể Công an TP Pleiku số tiền 10 triệu đồng.