Công an sao kê tiền đánh bạc hàng tỉ đồng của các “quý bà”

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 16:05 PM (GMT+7)

Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng sao kê 900 trang tài liệu, phát hiện hơn 3 tỉ đồng tiền đánh bạc của đường dây số đề các “quý bà”.

Ngày 15-10, Công an quận Thanh Khê tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi, ngụ Lý Triện, quận Thanh Khê), Nguyễn Thị Thu Anh (51 tuổi, ngụ Hoàng Diệu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đây là 2 đối tượng cầm đầu đường dây số đề phục vụ cho các "quí bà".

Theo điều tra, tháng 4-2021, Công an quận Thanh Khê phát hiện Hiền thường xuyên tụ tập nhiều "quý bà" tại nhà để xây dựng đường dây ghi số đề, phủ khắp các quận huyện tại Đà Nẵng.

Các "quý bà" sử dụng phương tiện công nghệ cao, dùng sim rác, thường xuyên thay đổi chỗ ở để tổ chức đánh bạc nên lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phải đeo bám suốt thời gian dài.

Nguyễn Thị Thu Anh và Nguyễn Thị Hiền cầm đầu đường dây số đề các "quý bà"

Đến chiều 9-10, Đội Cảnh sát hình sự dẫn đầu các đơn vị phối hợp, chia 5 mũi bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở 10 "quý bà" gồm Hiền, Thu Anh, Nguyễn Thị Diễm Châu (49 tuổi, ngụ đường Đàm Văn Lễ), Nguyễn Thị Út (44 tuổi, ngụ 44 Đàm Văn Lễ, quận Cẩm Lệ); Nguyễn Thị Thu Thảo (31 tuổi, ngụ Tân Hòa 10), Hoàng Thị Sương (43 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung, cùng quận Thanh Khê); Quang Thị Thanh Hiền (39 tuổi, ngụ Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu), Nguyễn Thị Mỹ Linh (25 tuổi, ngụ Hoàng Văn Thái), Phạm Thị Trâm Khanh (36 tuổi, ngụ phường Hòa Minh), Phạm Thị Nga (55 tuổi, ngụ Tô Hiệu, cùng quận Liên Chiểu).

Hiền và Anh khai nhận đã dùng tính năng iMessage trên điện thoại iPhone để lập nhóm "Phước Lộc Thọ", "Hay chuyển tiền" để trao đổi thông tin ghi đề, tính tiền thắng thua.

2 "quý bà" cầm đầu đường dây chỉ thuê một đối tượng nam duy nhất là Nguyễn Hữu Toàn (23 tuổi, ngụ Trưng Nhị, quận Hải Châu) để kế toán sổ sách, hưởng lương 8 triệu đồng/ tháng.

Các đối tượng chân rết hoạt động trong đường dây số đề các "quý bà"

Tại nhà các đối tượng, Công an thu được 900 trang tài liệu từ các thiết bị di động. Sau khi sao kê số tài liệu trên, Công an xác định số tiền đánh đề hơn 3 tỉ đồng chỉ trong một tuần gần nhất, dao động từ 500 - 700 triệu đồng/ngày. Công an quận

Tang vật của vụ việc

