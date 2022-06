Công an ra quyết định truy tìm thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi vào TP HCM xin việc

Theo quyết định của Công an quận Bình Thạnh, TP HCM, thiếu nữ 16 tuổi người Phú Yên này cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm dẫn đến chuyện "mất tích"

Tối 13-6, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã nhận được quyết định truy tìm người của Công an quận Bình Thạnh, TP HCM do thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, ký.

Hình ảnh Nguyễn Thị Thu Ngọc được truy tìm vì nghi có dấu hiệu tội phạm dẫn đến "mất tích"

Theo quyết định này, người cần truy tìm là Nguyễn Thị Thu Ngọc (SN 2006; ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình), có cha là ông Nguyễn Văn Hương, mẹ là bà Phan Thị Nương, chị là Nguyễn Thị Vân.

Đặc điểm nhận dạng của Ngọc là cao khoảng 1,55 m, da trắng, tóc dài màu đen. Khi đi, Ngọc mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác Jeen màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen, quần Jeen dài màu xanh, giày màu trắng.

Ngọc được truy tìm để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại quận Bình Thạnh dẫn đến sự "mất tích" của thiếu nữ 16 tuổi này.

Ngoài Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thành chủ trì việc truy tìm, quyết định này còn gửi đến các Phòng PC01, PC02, PV06 - Công an TP HCM; Công an TP Thủ Đức và Công an 21 quận, huyện; Công an 20 phường ở quận Bình Thạnh và Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu để phối hợp truy tìm.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, Công an xã Xuân Bình đã báo cáo vụ việc thiếu nữ này "mất tích" khi vào TP HCM xin việc. Theo đó, thiếu nữ "mất tích" đã liên hệ với người nhà qua Facebook của chị ruột là Nguyễn Thị Vân (SN 1985; trú tại thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình).

Ngọc cho biết đang ở Campuchia và có công việc ổn định nhưng không nói rõ công việc gì. Đồng thời, Ngọc yêu cầu gia đình tìm cách gỡ bỏ các tin bài đã đăng trên các kênh thông tin truyền thông về việc tìm kiếm mình!

RQuyết định truy tìm người của Công an quận Bình Thạnh

Riêng ông Nguyễn Văn Hương (cha Ngọc) thì cho phóng viên Báo Người Lao Động biết rạng sáng nay, thiếu nữ này đã liên lạc với chị gái bằng video phone và có biểu hiện như đang bị khống chế. Song, ông không biết Ngọc đang ở đâu.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 10-6, ông Nguyễn Văn Hương đến Công an xã Xuân Bình trình báo về việc hôm 5-6, con gái út của ông là Nguyễn Thị Thu Ngọc đón xe vào TP HCM xin việc làm do quen biết với một người bạn qua Zalo. Người này hứa giúp giới thiệu làm việc, khi Ngọc vào và sẽ đón ở TP HCM.

Sáng 6-6, Ngọc gọi điện qua Zalo về cho gia đình, báo đã đến TP HCM và được bạn đón. Nhưng đến chiều cùng ngày, gia đình không liên lạc được với Ngọc. Sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái mình nên ông Hương nhờ công an giúp đỡ. Sau đó, ông Hương đã vào TP HCM trình báo Công an quận Bình Thạnh nhờ giúp đỡ.

