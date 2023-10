Công an phát thông báo tìm lai lịch bộ xương người bí ẩn trong bụi cây

Hiện trường phát hiện bộ xương người

Liên quan đến việc phát hiện một bộ xương người trong bụi cây tại khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương), ngày 30/10, cơ quan công an phát thông báo tìm tung tích của người này.

Căn cứ kết quả điều tra vụ việc “Chết người chưa rõ nguyên nhân” phát hiện ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát thông báo Truy tìm tung tích, lai lịch người có đặc điểm nhận dạng như sau: Một bộ xương người chưa xác định nhân thân lai lịch; Giới tính: Chưa xác định; Chiều cao: Chưa xác định.

Tại hiện trường, công an phát hiện, thu giữ: Áo sơ mi dài tay, màu đỏ, đen có hoa văn màu đỏ và 1 đôi dép màu đen quai ngang, có chữ “NIKE” màu xanh.

Áo và dép thu giữ tại hiện trường vụ việc

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát thông báo ai là thân nhân, người biết thông tin về người có đặc điểm như trên vui lòng thông báo ngay cho Công an thị xã Bến Cát hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

Trước đó, chiều 27/10, người dân phát hiện một bộ xương người tại bụi cây trên đường NK13A thuộc khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, nên báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm hiện trường xác định, thi thể đã phân hủy hết chỉ còn trơ bộ xương.

