Công an Bình Dương thông tin vụ phát hiện bộ xương người trong lùm cây

Ngày 18/10, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin, quá trình điều tra, xác định nạn nhân tử vong do tự tử. Theo đó, người đàn ông treo cổ chết trên cây, do khu vực bụi rậm, ít người qua lại, đến khi người dân phát hiện thì thi thể đã bị phân hủy mạnh.

Về nguyên nhân bộ xương và phần đầu không nằm cạnh nhau, công an xác định do thi thể treo trên cây, sau khi bị phân hủy mạnh và rơi xuống đất thì các bộ phận không ở cùng một vị trí. Quá trình khám nghiệm hiện trướng trên cành cây còn để lại dấu vết của sợi dây buộc chặt.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, ngày 17/10, người dân phát hiện bộ xương người tại khu gò mã, cuối đường Thuận Giao 28, thuộc khu phố Bình Giao (phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Vụ việc được phát hiện từ một người dân đi đặt bẫy thú hoang tại khu vực trên sau đó trình báo với cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện bộ xương người

Nhận được tin báo, Công an TP.Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện phần đầu của bộ xương nằm cách đó không xa.

Cơ quan công an xác định bộ xương người là nam giới. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để chờ người thân đến làm thủ tục nhận bàn giao.

