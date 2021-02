An Giang: Công an bị tấn công khi giải tán sòng bạc

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 13:30 PM (GMT+7)

Công an đến giải tán thì con bạc giật phù hiệu và đạp vào bụng.

Này 18-2, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã bắt tạm giam Trần Chí Hùng (29 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, chiều 13-1, Công an xã Kiến An, huyện Chợ Mới tuần tra đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết. Khi đến khu vực thuộc ấp Hòa Hạ, xã Kiến An thì lực lượng phát hiện Hùng cùng với khoảng 10 người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Công an đọc lệnh bắt bị can Trần Chí Hùng. Ảnh: QM

Nhận tin báo, ông Lê Trung Nhất- Công an viên và ông Phan Vĩnh Kỳ- cán bộ xã đội xã Kiến An yêu cầu nhóm người giải tán, thu giữ tang vật. Lúc này Hùng giật tang vật lại cất giấu, dùng lời lẽ thô tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí còn xô đẩy ông Nhất.

Ông Nhất dùng điện thoại quay lại hành vi chống đối thì Hùng dọa đánh và yêu cầu xóa video. Khi ông Nhất về văn phòng Ban ấp Phú Thượng 2 thì Hùng chạy theo dùng tay nắm cổ áo giật đứt phù hiệu và dùng chân đạp vào bụng ông Nhất.

Ngay sau đó Công an huyện Chợ Mới đã có mặt kịp thời bắt giữ Hùng.

