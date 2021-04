Đột kích sòng bạc nhiều tầng lớp bảo vệ, bắt giữ hơn 30 đối tượng

Thứ Bảy, ngày 03/04/2021 15:50 PM (GMT+7)

Dù sòng bạc hoạt động rất tinh vi, nhiều tầng lớp bảo vệ nhưng lực lượng công an vẫn đột kích thành công, bắt giữ 32 đối tượng, thu hơn 300 triệu đồng.

Sáng 3-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 21 trong 32 đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Lực lượng công an đột kích bắt giữ vụ đánh bạc

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự, chiều 28-3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức vây bắt sòng bạc tại nhà bà Lê Thị Bích Ngọc (39 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana).

Hàng chục đối tượng bị bắt giữ

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 32 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Công an thu giữ hơn 300 triệu đồng, gần 40 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ cho việc đánh bạc. Tất cả các con bạc này đến từ 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, do đối tượng Nguyễn Nhật Quân (35 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp) cầm đầu.

Công an thu giữ tổng cộng hơn 300 triệu đồng

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là sòng bạc hoạt động tinh vi, phức tạp trong một thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn là sau khi thống nhất được địa điểm, các con bạc sẽ đến một địa điểm khác để cất phương tiện. Sau đó, sẽ có người dùng xe máy chở đến địa điểm đánh bạc.

Căn nhà được che chắn kín mít

Các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và luôn cắt cử rất đông người cảnh giới từ nhiều vòng. Khi thấy người lạ xuất hiện, người cảnh giới sẽ điện thoại thông báo để các con bạc tẩu thoát.

Dẫn giải các đối tượng về trụ sở làm việc

Tại nhà của bà Lê Thị Bích Ngọc, ngoài việc bưng bít kín mít, các đối tượng còn dùng nhiều ổ khóa để khóa bên trong. Bên cạnh đó, còn cài một thanh sắt ngang cổng, khóa 2 đầu chắc chắn để đảm bảo không ai đột nhập được vào bên trong.

Sòng bạc được bảo vệ nhiều tầng lớp

Mặc dù phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã đột kích, triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc này.

