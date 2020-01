Công an nhiều tỉnh phối hợp truy bắt nghi phạm bắn chết 5 người

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 13:15 PM (GMT+7)

Ngày 31/1, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, thượng uý cán bộ Cảnh sát thi hành án hình sự Công an quận 11) là người nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương ở khu vực.

Xe chuyên dụng được sử dụng để truy bắt nghi phạm.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM cho biết: “Hiện, khả năng nghi phạm Tuấn không còn ẩn náu tại khu vực bao vây nữa. Chúng tôi đang nới rộng khu vực truy bắt nghi phạm”.

Giám đốc Công an TP.HCM cho hay, khu vực xã Trung An sẽ giảm lực lượng mà bố trí lực lượng di chuyển, truy lùng trên diện rộng, phối hợp cùng Công an các tỉnh lân cận như: Tây Ninh, Bình Dương… để áp dụng nhiều biện pháp.

Trước đó, tối 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, đặc điểm của Tuấn là cao 1,66m, nặng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-595.12.

Lực lượng công an chốt chặn

Hiện, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu.

Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt đối tượng, Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM, số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363).

Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ tham gia truy bắt nghi phạm

Công an Thành phố kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc trong đêm 30/1 và rạng sáng 31/1, hàng trăm cán bộ công an của nhiều đơn vị Công an TP.HCM vẫn tích cực bao vây truy bắt nghi phạm bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi. Dù có tiếng súng nổ nhưng nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ. Nhiều cán bộ chiến sĩ của lực lượng thay phiên đứng chốt chặn tìm kiếm nghi phạm Tuấn.

Gần 9h ngày 31/1, khu vực các tuyến đường ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM vẫn còn hàng trăm cán bộ túc trực sau gần 1 ngày. Nhiều xe cảnh sát cơ động đứng chốt ở nhiều khu vực.

