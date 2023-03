Chân dung Bình "phê" - anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ"

Nguyễn Văn Bình – anh vợ trùm giang hồ Đường "Nhuệ".

Sáng 21/3, lãnh đạo Công an phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Nguyễn Xuân Bình, từ nơi khác mua nhà chuyển đến địa phương sinh sống cùng vợ con khoảng 10 năm nay.

Theo lãnh đạo Công an phường Hoàng Diệu, ở địa phương, Bình không có điều tiếng gì, không vi phạm, chấp hành mọi quy định của địa phương đầy đủ. Bình còn có biệt danh là Bình “phê”. Tuy nhiên, tên gọi này có từ lâu, trước khi đến địa phương sinh sống.

Nguyễn Xuân Bình là anh trai của Nguyễn Thị Dương (vợ Đường ‘Nhuệ”). Trước đây, Bình cùng làm trong công ty do vợ chồng em gái thành lập (Nguyễn Thị Dương). Tuy nhiên, từ khi nhóm Đường "Nhuệ" bị triệt xóa thì đối tượng này không còn làm ở đó.

Trước đó, ngày 20/3, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Bình (SN 1976, ở tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) và Phạm Văn Tuân (SN 1991, ở xã Quang Minh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, vào hồi 23h ngày 15/3, qua công tác nghiệp vụ, cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Bình và Tuân đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại chỗ ở của Bình. Khám xét, công an thu giữ của các đối tượng tổng trọng lượng 1,3895 gam methamphetamin.

