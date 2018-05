Công an chưa xác định được động cơ vụ thảm sát ở Cao Bằng

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 21:00 PM (GMT+7)

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang ổn định tâm lý cho nghi phạm để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ động cơ, nguyên nhân chính dẫn đến vụ sát hại 4 người.

Đối tượng Khánh sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng cung cấp.

Ngày 9/5, đại tá Nguyễn Viết Huấn – Trưởng Phòng tham mưu công an tỉnh Cao Bằng cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Quang Trọng (huyện Thạch An), Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ như Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch An, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an xã Quang Trọng khẩn trương xác minh, truy lùng hung thủ.

“Lượng công an xã Quang Trọng và lực lượng dân quân tự vệ đã có mặt tại hiện trường truy bắt Lý Đình Khánh (SN 1987, trú xã Quang Trọng) khi đối tượng đang lẩn trốn ở bìa rừng và nhanh chóng khống chế được nghi phạm” – đại tá Huấn cho hay.

Theo đại tá Huấn, thời điểm bắt giữ đối tượng Khánh đang trong tình trạng suy sụp, người run lẩy bẩy. “Ngay sau đó lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truyền nước ổn định tâm lý cho nghi phạm sau đó đưa về trụ sở công an tỉnh” – đại tá Huấn nói.

Khi đưa đối tượng về trụ sở công an tỉnh, qua khai thác “nóng” Khánh đã nhận thức được việc làm của mình là sai và thừa nhận hành vi nhưng chưa nhớ hết được các chi tiết diễn biến trong vụ việc.

Cũng theo đại tá Huấn, hiện tại đối tượng Khánh đang bị tạm giam tại Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh. Trước đó đối tượng có tiền án về tội hiếp dâm và không nằm trong diện theo bị theo dõi sử dụng ma túy, bước đầu xác định Khánh không bị ngáo đá khi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà chị Phương bị cháy rụi. Ảnh: Thanh Hà.

“Hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang ổn định tâm lý cho đối tượng Khánh để tiếp tục lấy lời khai đồng thời hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, đến thời điểm này, qua lời khai ban đầu của đối tượng Khánh vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc kể trên”- đại tá Huấn chia sẻ.

Trước sự việc nghiêm trọng, đại tá Huấn cho biết, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo công an huyện Thạch An phối hợp với các đơn vị ổn định tình hình tại địa phương, gia đình nạn nhân và khắc phục hậu quả, động viên bà con không hoang mang.

Trước đó, chiều 6/5, đối tượng Lý Đình Khánh (SN 1987, trú xã Quang Trọng) đi làm nhà giúp người thân chị Triệu Thị Phương (SN 1984 trú tại xã Quang Trọng). Sau khi ăn tối xong, Khánh đi qua nhà trêu ghẹo chị Phương khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy đến nhà người thân là chị Triệu Thị Coi gần đó cầu cứu.

Không dừng lại, Khánh lấy con dao dài ở nhà chị Phương đuổi theo nạn nhân đến nhà chị Coi. Tại đây, Khánh chém chị Phương cùng 3 người khác là Triệu Văn Tiến (SN 2012), Triệu Nhật Uyên (SN 2016) và cụ Lý Thị Dâm (SN 1932) tử vong.

Gây án xong Khánh quay lại nhà chị Phương châm lửa đốt rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.