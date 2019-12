Công an Bến Tre nói gì về kế hoạch đổ bộ khủng của giang hồ TP HCM?

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 12:30 PM (GMT+7)

70 đối tượng đi trên 7 ôtô từ TP HCM về Bến Tre với nhiều hung khí. Công an tỉnh Bến Tre đã nắm trước tình hình nên đã hốt gọn.

Ngày 31-12, Công an tỉnh Bến Tre vẫn đang tiếp tục lấy lời khai làm rõ hành vi của 70 đối tượng từ TP HCM về Bến Tre mang theo nhiều hung khí tự chế để… đòi nợ.

Trong số này, có 30 đối tượng bị xử phạt hành chính vì đã có hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy khi công an xét nghiệm nhanh.

Các đối tượng tại công an ( Ảnh: D.M.P)

Theo thông tin ban đầu, chiều 25-12, Công an tỉnh Bến Tre nắm thông tin có một nhóm người rất đông đi trên nhiều ôtô từ TP HCM để đòi nợ, vì có một nhân vật ở tỉnh Bến Tre thiếu nợ một người ở TP HCM.

Triển khai đón lõng, đến khoảng 20 giờ, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành chốt chặn 70 thanh niên đi trên 7 ôtô chạy trên QL57B thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Sau khi khống chế thành công nhóm đối tượng, công an phát hiện 22 dao tự chế, rựa, 7 cây gậy đánh bóng chày, 2 dao bấm, 15 ống tuýp sắt, 5 cái xẻng và một cây chĩa… để chuẩn bị đánh nhau .

Kết quả ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng tên Dũng huy động nhiều thanh niên từ TP HCM mang theo hung khí để đánh nhau với nhóm thanh niên ở Bến Tre vì nợ mà không trả.

