Hàng chục giang hồ nhí "huyết chiến" bằng kiếm, mã tấu và bom xăng

Thứ Ba, ngày 12/11/2019 08:36 AM (GMT+7)

Mâu thuẫn từ tranh giành địa bàn, hai nhóm giang hồ nhí lên mạng xã hội hẹn nhau ra đường “huyết chiến” bằng kiếm gây náo loạn một khu vực, khiến 4 người bị thương.

Chiều 11/11, Công an quận 7, TPHCM cho biết, đang tạm giữ 20 đối tượng trong 2 băng nhóm gây ra vụ hỗn chiến bằng mã tấu, kiếm và bom xăng trên địa bàn khiến 4 người bị thương, 1 xe máy bị đốt.

Theo công an, do mâu thuẫn trong việc tranh giành nơi làm ăn, 2 băng nhóm do Nguyễn Khánh Tuấn ( tự Út Mót, 16 tuổi, quê Long An) cầm đầu, một băng do đối tượng 3 đối tượng: Cao Văn Danh, Võ Minh Nguyễn (15 tuổi cùng ngụ quận 7, TPHCM) và Nguyễn Thanh Mai (22 tuổi, tự Nam Hí) cầm đầu đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Băng giang hồ nhí hẹn nhau huyết chiến tranh giành địa bàn.

Tối ngày 8/11, nhóm Danh hẹn nhóm Út Mót nhưng thấy nhóm Út Mót có đông người nên Danh bỏ về kêu gọi thêm người và lấy mã tấu. Đến 22h tối cùng ngày, nhóm Danh quay lại địa điểm hẹn thì thấy 3 thành viên của nhóm Út Mót đang đứng trước hẻm 860 Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Nhóm Danh đã dùng mã tấu lao vào chém khiến Nguyễn Văn Phụng, Phạm Đình Dũng và Lương Cao Quỳnh bị thương.

Ngày 9/11, hai nhóm tiếp tục lên mạng xã hội thách thức nhau và hẹn “huyết chiến” tại khu chế xuất Tân Thuận. Đến 20h30 tối, hàng chục đối tượng từ 2 băng nhóm cầm theo mã tấu và bom xăng lao vào hỗn chiến khiến một người trong nhóm Út Mót bị thương.

Trong lúc giao chiến, một người phụ nữ đi đường thấy vụ việc hoảng sợ đã bỏ chạy để lại xe máy. Danh cùng Nam Hí và Nguyên sau đó đã lấy chiếc xe máy này và 1 chiếc xe máy của nhóm Út Mót đem đi. Để trả đũa, nhóm Út Mót đã dùng bơm xăng ném vào một xe máy của nhóm Danh gây cháy.

Nhóm giang hồ bị bắt.

Sau vụ việc, đội Hình sự công an quận 7 đã vào cuộc điều tra và lần lượt truy lùng bắt giữ 20 đối tượng trong đó có đầy đủ đối tượng cầm đầu của 2 băng nhóm trên, đồng thời thu giữ gần 20 cây mãu tấu, kiếm nhật các loại,…

Ghi nhận từ công an, các đối tượng trong 2 băng nhóm đều có tuổi đời trẻ, chỉ từ 15-25 tuổi nhưng đa phần đã bỏ học, ăn chơi lêu lỏng và tụ tập thành băng nhóm. Khi xảy ra mâu thuẫn thì kêu gọi nhau dùng mã tấu, vũ khí tự chế để giải quyết gây mất an ninh trật tự.

Hiện, công an đang điều tra mở rộng vụ việc.