Công an bắt nhanh kẻ cướp giật dây chuyền của người đi xe máy

Ngày 24-8, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Phúc Cường (40 tuổi, ngụ phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) để điều tra về hành vi cướp giật dây chuyền của một phụ nữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 23-8, tại thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, bà TTM (60 tuổi) đang đi xe máy cùng chồng con trên đường liên thôn hướng từ xã Suối Nghệ ra vòng xoay Đức Mỹ thuộc quốc lộ 56.

Công an nhanh chóng bắt kẻ cướp giật dây chuyền của người dân.

Khi đi trên đường liên thôn thuộc thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ thì bị Cường chạy xe máy ở phía sau tới cướp giật sợi dây chuyền 5 chỉ có mặt hình tròn, vàng 18K.

Sau đó Cường bỏ chạy về hướng Bà Rịa.

Lúc này bà M và chồng con tri hô, đồng thời báo cho Công an xã Suối Nghệ trụ sở ở gần đó. Ngay lập tức, Công an xã Suối Nghệ cùng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy công an huyện đã tổ chức lực lượng truy bắt.

Cường cố tình chạy vòng vèo qua nhiều tuyến đường của huyện Châu Đức và hướng về xã Hòa Long, TP Bà Rịa để trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng công an.

Trần Phúc Cường bị công an bắt giữ để xử lý.

Vài giờ sau, Công an Châu Đức phối hợp với Công an xã Hòa Long và Công an TP Bà Rịa tổ chức chặn, bắt được Cường tại một quán cà phê ở xã Hòa Long.

Qua khám xét xe thu giữ dây chuyền Cường đã cướp giật của bà M.

Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Qua sự việc trên, công an cũng khuyến cáo người dân khi lưu thông trên đường cần hết sức lưu ý, hạn chế hoặc nếu đeo trang sức cần khoác áo kín phòng, tránh kẻ xấu lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản...

