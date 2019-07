Con trai ngất xỉu sau khi vào thăm người mẹ trẻ bị chồng thiêu sống bằng xăng

Chủ Nhật, ngày 28/07/2019 19:00 PM (GMT+7)

Ký ức kinh hoàng của hai cậu con trai nhỏ là hình ảnh người mẹ bị thiêu sống bằng xăng vẫn cuống cuống mở khóa cửa kéo hai con chạy ra ngoài kêu cứu.

Tin ngắn Sự kiện:

Người phụ nữ bất hạnh bị chồng thiêu sống 4 tháng trước là chị Lê Thị Kim Ngân (sinh năm 1989) ở buôn Ma Da (xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên).

Hai con trai nghỉ hè mới được vào thăm mẹ. Ảnh: T.T

Suốt những ngày nằm viện cứ mở mắt là Kim Ngân hỏi người thân xem "hai con có làm sao không?", khiến gia đình sốt ruột. Khi các con vừa được nghỉ hè là người thân đã thu xếp ngay để đưa hai con từ Phú Yên vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Ba mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, chị Ngân tuôn trào nước mắt khi thấy hai con an toàn, lành lặn. Người thân chị phải nhắc vì sợ nước mắt thấm ướt cả băng, vào vết thương lại xót. Mọi người động viên: "Gặp hai con thì phải mừng chứ sao lại khóc".

Ba mẹ con mừng mừng tủi tủi khi được gặp nhau. Ảnh: T.T

Giọng Kim Ngân yếu ớt hỏi han căn dặn các con ở nhà chăm sóc nhau ngoan ngoãn, ít bữa nữa lành lặn mẹ sẽ về.

Chị Lê Tuyền (chị gái của Kim Ngân) tâm sự, nghe mẹ dặn dò hai con vâng dạ ngon lành, chúng nhìn mẹ bị băng bó kín mít cả người, tóc bị cắt trụi hết, cánh tay quấn đầy băng cứng đơ… gương mặt hai đứa khó coi lắm. Những bàn tay bé xíu bối rối, rồi chúng cũng rón rén chạm khẽ từng ngón tay bé nhỏ vào cánh tay băng bó của mẹ…

Con trai Kim Ngân ra khỏi phòng bệnh thì ngất xỉu ở hành lang. Ảnh: T. T

Nhưng thăm mẹ xong, ra khỏi phòng bệnh thì thằng nhỏ chắc sợ quá (mà vẫn cố gắng đứng khi ở bên mẹ) mới xỉu và ngã gục ngoài hành lang, khiến người thân lo lắng vực lên lay gọi rồi bồng cho bé ngồi nghỉ bớt sợ mới đi về.

Chị Lê Tuyền cho biết, hiện tại sức khỏe Ngân tốt, trí nhớ tốt, nhớ hết mọi việc xảy ra, kể cả những chi tiết nhỏ. Những vết thương của Ngân đã kéo da non, đang trong giai đoạn bình phục.

Người vợ bị chồng thiêu sống đang hồi phục. Ảnh: T. T

Nhưng di chứng bỏng của Kim Ngân khá trầm trọng, các sẹo bỏng khắp cơ thể, nhất là da cổ cơ bị co rút lại.

Hiện khuôn mặt và cả cơ thể Kim Ngân loang lổ, nhiều thay đổi do các vết sẹo do bỏng co rút các cơ mặt, mũi, cổ, tay… bác sĩ nói còn phải phẫu thuật nhiều lần nữa để hồi phục dần.

Theo các bác sĩ, bỏng xăng xếp loại bỏng do nhiệt khô. Xăng khi cháy có nhiệt độ rất cao nên thường gây bỏng sâu. Nhiều ca bỏng xăng dù được điều trị ngay lập tức vẫn có tỷ lệ thương tật nặng nề, Bỏng do xăng có những điểm nguy hiểm khác biệt so với bỏng thông thường, vết thương rất lâu khỏi, thời gian điều trị rất lâu dài. Bỏng rộng có thể dẫn đến hoại tử thứ phát, độ bỏng sâu hơn, co kéo bề mặt da tạo sẹo xấu…

Hạnh phúc của ba mẹ con khi trước khi xảy ra chuyện bất hạnh. Ảnh: T. T

Dù được điều trị tốt mấy thì vết thương di chứng sau bỏng xăng cũng rất nặng nề, ảnh hưởng sức khỏe, thẩm mỹ và đặc biệt về mặt tâm lý của bệnh nhân.

Hiện Kim Ngân đã được xuất viện, vì bác sĩ nói trong bệnh viện đang có dịch nhiễm trùng nấm nên về nhà điều trị tiếp. Bác sĩ cũng tư vấn cho gia đình biết là ở Bệnh viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) chuyên phẫu thuật sẹo bỏng co rút da rất tốt. Nhưng gia đình chưa hỏi được mức độ tài chính tốn kém tới bao nhiêu và cũng muốn Ngân khỏe hơn chút mới tính ra Hà Nội chữa sẹo bỏng tiếp.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, động viên để ba mẹ con Kim Ngân có thêm nghị lực sống vượt qua những ngày tháng kinh hoàng.

Đêm 28/3/2019 người chồng thứ hai của Kim Ngân đã nhẫn tâm dùng xăng thiêu sống vợ vì chị không đưa tiền. Bị chồng thiêu sống nhưng bản năng người mẹ giúp Kim Ngân bất chấp lửa cháy vẫn cuống cuồng mở cửa cứu hai con dại thoát khỏi người chồng vũ phu.

Do bị bỏng nặng, nên Kim Ngân được chuyển tuyến gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị. Kim Ngân đã kiên cường trở về từ cõi chết với tổn thương nặng nề.

Ngoài chịu nỗi đau về tinh thần do bị chồng thiêu sống, Kim Ngân còn bị nỗi đau thể xác kinh hoàng là những di chứng bỏng co rút theo suốt đời, phải chịu đựng đau đớn phẫu thuật rất nhiều lần, rất tốn kém. Trong khi chị còn phải nuôi dạy hai cậu con trai, một đứa học lớp 4, một đứa đang học lớp 1. Được biết hai con đang được gia đình bên ngoại ở thôn Ngân Điền (xã Sơn Hoà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) nuôi dưỡng.