Con trai giao nộp súng AK và 4 viên đạn của bố cất giấu khi bị truy nã

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận của Sồng A T. (SN 2002, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) 1 khẩu súng AK báng gấp và 4 viên đạn quân dụng dùng cho súng trường.

Sồng A T. là con trai của bị can Sồng A Lâu (SN 1976, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) - đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Sồng A Lâu và số vũ khí đã thu giữ.(Ảnh: Công an Sơn La)

Ngày 7/7, Sồng A Lâu bị Công an tỉnh Sơn La bắt giữ cùng với 1 khẩu súng K54 và hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La. Khi biết bố mình còn giấu 01 khẩu súng và 4 viên đạn, T. đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an để bố mình được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Tại cơ quan Công an, bị can Lâu khai nhận đã mua khẩu súng và đạn nêu trên giá 10 triệu đồng của một người lạ ở khu vực biên giới về cất giấu để sử dụng trong quá trình trốn truy nã.Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]