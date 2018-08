Con trai đánh đập, giết bố dã man dưới mương nước

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 15:50 PM (GMT+7)

Ngày 20/8, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh TT-Huế đối với Nguyễn Khải (SN 1989, ngụ xã Phú Lương, Phú Vang, TT-Huế) về hành vi giết người.

Viện KSND tỉnh TT-Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khải

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh TT-Huế, bị can Nguyễn Khải bị tạm giam trong thời gian 3 tháng 21 ngày nhằm để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ giết người, đồng thời, làm cơ sở xử lý nghiêm kẻ thủ ác với bố ruột theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như tin đã đưa, do mâu thuẫn với bố ruột từ việc mất cuộn dây điện, Nguyễn Khải (29 tuổi, ngụ xã Phú Lương, Phú Vang, TT-Huế) nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ với bố là ông Nguyễn Văn Toàn (ngụ xã Phú Lương, Phú Vang). Sau đó, thanh niên này dùng cây mũi sảy (một loại dụng cụ dùng xới rơm bằng kim loại sắc nhọn, được gắn vào thanh tre dài) đâm vào ngực ông Toàn, vật ngã bố mình xuống mương nước và siết cổ nạn nhân rồi bỏ mặc ông Toàn nằm dưới mương cho đến chết.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định ông Toàn tử vong do ngạt nước, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Tại trụ sở công an, Khải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khải chính là con trai ông Toàn.

Sau một thời gian điều tra, làm rõ nhiều tình tiết liên quan vụ án, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khải về hành vi giết người.