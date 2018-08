Cha bị đâm chết sau tiệc mừng sinh nhật con

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 14:00 PM (GMT+7)

Ngày 13.8, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trường (SN 1999, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra sơ bộ, trưa 12.8, anh Ngô Hoài Nam (SN 1987, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) mời nhóm bạn tới nhà dự tiệc mừng sinh nhật con. Sau đó, nhóm ăn nhậu trò chuyện tại nhà tới đầu giờ chiều thì rủ nhau đi hát karaoke.

Đi ngang qua nhà Vi Thị Thùy Trang (SN 1998, ngụ hyện Định Quán), nhóm thấy chị Trang đang đứng nói chuyện với Trường nên lại gần bắt chuyện.

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Một lúc sau, Trường và nhóm của Nam xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau. Nam dùng gạch đánh Trường, bực tức Trường rút dao thủ trong người đâm vào cổ Nam làm Nam gục tại chỗ. Người dân đưa Nam đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Nam đã không qua khỏi. Riêng Trường bỏ trốn sau khi gây án.

Nhận tin báo, Công an huyện Định Quán phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, tổ chức truy bắt Trường, thu con dao gây án. Tại cơ quan công an, bước đầu Trường thừa nhận hành vi phạm tội.