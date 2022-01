Con nghiện gây thương tích cho 2 chiến sĩ công an

Khi lực lượng chức năng áp sát khống chế để bắt giữ đối tượng, Nguyễn Văn Hướng đã chống trả quyết liệt, gây thương tích cho hai chiến sĩ Công an.

Chiều 23/1, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hướng (SN 1972, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, chiều 22/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy - Môi trường Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Công an xã Lộc An và Công an xã Lộc Đức bao vây bắt giữ Nguyễn Văn Hướng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi lực lượng chức năng áp sát khống chế, Nguyễn Văn Hướng đã chống trả quyết liệt, gây thương tích ở tay và chân cho hai chiến sĩ Công an. Rất may, vết thương đối tượng gây ra cho hai chiến sĩ Công an ở vị trí phần mềm, không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưởng bị Công an khống chế, bắt giữ.

Các trinh sát đã thu giữ trong người đối tượng này 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Tiếp tục kiểm tra phòng trọ của Nguyễn Văn Hướng tại thôn 3, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, lực lượng Công an phát hiện thêm 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Nguyễn Văn Hướng khai nhận, 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nói trên là chất ma túy đá. Hướng là người nghiện ma túy nặng, nên mua lại số ma túy nói trên để sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

