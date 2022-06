4 án tử hình, chung thân cho đường dây ma túy của 3 anh em ruột

Thứ Năm, ngày 09/06/2022 22:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ba anh em ruột đều nghiện đã rủ nhau mua bán ma túy, cái giá phải trả là một người chết, một người bị kết án tử hình, người còn lại mang án chung thân.

Ngày 9/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên án đối với Nguyễn Hoài Minh (SN 1970) và Lưu Thế Dũng (SN 1970) cùng mức án tử hình, Lưu Phi Long (SN 1980) và Mai Văn Vẻ (SN 1968) cùng mức án chung thân. Tất cả cùng một tội danh “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Hai bị cáo Minh, Dũng (trái qua) bị tuyên án tử hình.

Lưu Anh Tuấn (SN 1972), Dũng, Long là ba anh em ruột và cùng nghiện ma túy. Long giúp sức cho anh trai mua bán ma túy số lượng lớn nhưng xét thấy Long có hai anh trai trong cùng vụ án, trong đó Lưu Anh Tuấn đã chết trong trại giam khi trong quá trình chờ xét xử, Lưu Thế Dũng lãnh án tử hình nên HĐXX đã xem xét và giảm nhẹ cho Long một phần hình phạt (mức án chung thân) để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 12/10/2019, tại nơi ở của Dũng ở phường An Phú Đông, quận 12, Công an bắt quả tang và thu giữ một khối lượng ma tuý lớn. Sau đó, công an khám xét nhà của Long, Dũng tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thu giữ thêm được lượng lớn ma tuý nữa.

Mở rộng điều tra, công an xác định được Tuấn nghiện heroin và bắt đầu mua bán ma tuý từ tháng 1/2019. Tuấn mua của nhiều người trong đó có của bị cáo Minh. Ma tuý mua về Tuấn cất giấu ở nhà và nhà anh trai là Dũng để bán. Quá trình mua bán ma tuý, Tuấn còn nhờ em trai là Long phụ giúp giao nhận “hàng”.

Còn bị cáo Mai Văn Vẻ cũng là người giúp Tuấn trong việc mua bán ma túy. Chiều ngày bị bắt quả tang, theo chỉ đạo của Tuấn, Dũng và Vẻ đi nhận 6 bánh heroin rồi đem về cất giấu để bán.

Tại cơ quan điều tra, ba anh em Tuấn, Dũng và Long thừa nhận mình là người nghiện. Khi công an khám xét các địa điểm trên thu giữ 13 bánh heroin, 1.990 viên thuốc lắc, 2 gói Ketamine, 3 gói ma túy đá. Ngoài ra công an còn thu giữ được 2 khẩu súng tự chế (gồm 1 cây súng săn, một cây súng kim loại) 3 xe ôtô, 5 xe môtô và nhiều tang vật khác. Cây là súng săn, theo lời khai là Tuấn mua để trang trí trong nhà. Cây súng kim loại và 5 viên đạn, Tuấn mua để phòng thân. Các loại súng và đạn này không thuộc nhóm vũ khí quân dụng nên không truy cứu về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng và chuyển cho công an quận xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan tố tụng xác định Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự với hơn 4kg heroin, 773g MDMA, 140,6g Methamphetamin và 96,5g Ketamine; Minh là gần 5kg trong đó có 2kg bán cho Tuấn gồm heroin và Methamphetamin; Dũng cũng trên 2kg heroin…

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/4-an-tu-hinh-chung-than-cho-duong-day-ma-tuy-cua-3-anh-em-ruot-i...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/4-an-tu-hinh-chung-than-cho-duong-day-ma-tuy-cua-3-anh-em-ruot-i656569/