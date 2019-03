Con đường sa ngã của những tội phạm nhí

Những gương mặt non choẹt ngồi đối diện với điều tra bình thản trả lời những tình tiết gây án.

Tất cả những lời khai của các đối tượng này chung quy lại chỉ vì một mục đích chung, đó là kiếm tiền chơi game và mua ma túy sử dụng. Đúng như nhận định của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, các đối tượng cướp giật ngày càng trẻ hóa, manh động và phương thức gây án ngày một táo tợn…

Game và ma túy

Phan Thạch Phát (29 tuổi, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Duy Bờm (18 tuổi, quê Nha Trang) quen nhau qua những lần chơi game online và chát với nhau trên mạng xã hội. Dù có gia đình tử tế nhưng Bờm bỏ học từ sớm, lấy tiệm game làm nhà và khi gia đình không còn chu cấp tiền cho mình. Được Phát rủ rê, Bờm đã gật đầu đồng ý cùng Phát đi cướp.

Trưa cuối tháng 2, Bờm điều khiển xe máy chở Phát vòng quanh khu vực phường Hiệp Bình Phước thì phát hiện chị Aminata Diouf (46 tuổi) và Salimata Mylene Seck (45 tuổi), cùng quốc tịch Pháp, sử dụng điện thoại đi bộ trên đường 23, KP5, phường Hiệp Bình Chánh, nên Bờm tăng ga áp sát để Phát chồm ra giật chiếc điện thoại.

Hai đối tượng thoát đi nhanh và đem chiến lợi phẩm về quận Bình Thạnh bán được 3,6 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Không may cho 2 đối tượng, camera tại khu vực đường 23 đã ghi lại được hình ảnh vụ cướp, Bờm và Phát đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ khi cả 2 lẩn trốn ở Thủ Đức và quận 9.

Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó Công an quận Thủ Đức cho biết, thời gian qua Công an quận Thủ Đức đã triệt phá rất nhiều nhóm cướp giật, trộm cắp tài sản, đa phần các đối tượng này đều khá trẻ nhưng hành vi thực hiện các vụ cướp rất táo tợn. Đa phần những đối tượng này đi cướp chỉ với mục đích nướng vào các trò chơi điện tử và ma túy.

Như nhóm đối tượng Thạch Minh Lợi (15 tuổi, quê Trà Vinh), Lê Hoàng Trung (17 tuổi), Nguyễn Anh Thiện (16 tuổi), Bùi Hải Đăng (18 tuổi), Tô Hải Quang, Trần Đức Hiền (19 tuổi, cùng sống ở TP Hồ Chí Minh) vì mê game nên từ cuối năm 2018 đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật và trộm cắp tài sản tại Thủ Đức và Bình Thạnh, quận 2. Tuy nhỏ tuổi nhưng các đối tượng rất tinh ranh, trước khi đi “ăn hàng”, phương tiện dùng để di chuyển các đối tượng đã thay đổi thiết kế đạt được tốc độ cao, nếu như bị truy đuổi và không gắn biển số. Bởi vậy chỉ sau một thời gian ngắn, các đối tượng đã gây ra gần 20 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản.

8 đối tượng trong 2 nhóm thanh thiếu niên vừa bị Công an quận 6 và Đội đặc nhiệm - Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ tuổi đời chỉ từ 13 đến 19 tuổi nhưng đã thực hiện hơn chục vụ cướp giật tài sản, trong đó có nhiều vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài làm dư luận lo lắng, làm xấu đi hình ảnh trong mắt du khách nước ngoài khi đến TP Hồ Chí Minh.

Ngồi đối diện với điều tra viên, các đối tượng còn tỏ vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ khi trêu đùa chọc phá lẫn nhau. Như nhóm đối tượng bị Công an quận 6 khống chế gồm N.A.T. (tự Hugo,13 tuổi), T.G.B. (13 tuổi, cùng ngụ quận 6), H.T.H. (14 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và N.T.T (15 tuổi, ngụ quận 3), khi bị lấy lời khai, các đối tượng này tỏ vẻ bình thản, không chút sợ sệt, lời khai trôi chảy, kể rõ từng chi tiết trong các vụ cướp giật. Các đối tượng nhỏ tuổi này thường xuyên tụ tập và ngồi đồng trong các tiệm game, khi hết tiền tiêu xài thì tụ lại bàn kế hoạch đi cướp.

Tối 28-2, sau khi hết tiền trả tiền quán net, 4 đối tượng bàn nhau ra đường tìm “con mồi” để cướp. 4 đối tượng đi trên 2 xe máy rảo quanh các tuyến đường ở quận 6, đến đường Trần Văn Kiểu, các đối tượng phát hiện cô gái sử dụng điện thoại bên lề đường nên áp sát giật rồi bỏ chạy. Hí hửng với chiến lợi phẩm, cả nhóm chạy về Bình Tân bán, tuy nhiên chiếc Iphone 6 cũ, chủ tiệm chỉ trả giá 500 ngàn. Số tiền trên không đủ trả tiền nét, 4 đối tượng tiếp tục ra đường tìm “con mồi”.

Đến đường Tân Hòa Đông, phường 13, quận 6, phát hiện anh T.C.H. đang sử dụng điện thoại nên áp sát ra tay giật. Anh C. truy hô, người dân truy đuổi khiến B và N.T.T. ngã xe. Hai đối tượng được giao cho Công an quận 6. Về phần N.A.T. và H. vì không biết đồng bọn của mình bị bắt nên đem chiếc điện thoại đi bán được 1,5 triệu đồng và vào tiệm game chơi chờ… đồng bọn. Tuy nhiên cả 4 đối tượng được “đoàn viên” trong phòng tạm giữ chỉ sau vài giờ. 4 đối tượng khai chỉ trong một tháng, chúng đã thực hiện thành công 5 vụ cướp giật tài sản bán lấy tiền chơi game. Công an quận 6 đã thu giữ 4 chiếc điện thoại di động và 2 xe gắn máy của các đối tượng.

Cũng như nhóm của Hugo, nhóm của H.T.H., H.T.V., T.T.L. (cùng 16 tuổi); và N.Đ.T. (17 tuổi) không được sự quan tâm của gia đình nên thường lấy tiệm game thay cho nhà. Để thực hiện các vụ cướp giật các đối tượng phân công vai trò cho từng thành viên trong nhóm một cách cụ thể.

Như vụ gần đây nhất mà các đối tượng này sau khi “ăn hàng” và bị tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an TP Hồ Chí Minh khóa tay, các đối tượng vừa bị chủ tiệm game đòi tiền vì nhiều ngày ngồi đồng trong quán không trả, 4 đối tượng điều khiển xe máy lang thang trên đường, đến đường Bà Hạt (quận 11) phát hiện 2 du khách quốc tịch Mỹ đeo giỏ xách nên 4 đối tượng bấm nhau đeo bám “con mồi”. Khi thấy 2 con mồi sơ hở, hai đối tượng tăng ga áp sát và ra tay giật, 2 đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cản địa. Bị cướp, 2 nữ du khách truy hô, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã truy đuổi và bắt trọn 4 đối tượng.

Khi nói đến cướp giật, chiếm hữu tài sản trên đường phố, mọi người đều nghĩ ngay đến các đối tượng nam liều lĩnh, manh động, điều khiển xe với tốc độ cao để tẩu thoát nhưng ít ai ngờ, các đối tượng nữ hoạt động cướp giật cũng không kém cạnh. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, Mai Thị Thu Hằng (19 tuổi, ngụ quận 7) từng nhiều lần bị Công an quận 1 bắt về hành vi xâm phạm sở hữu tài sản, tuy nhiên do Hằng còn nhỏ tuổi nên chưa bị xử lý hình sự. Một cán bộ điều tra Công an quận 1 cho hay, là con gái nhưng Hằng điều khiển xe gắn máy rất điêu luyện nên để bắt được Hằng, tổ công tác cũng phải truy đuổi trên một đoạn đường dài.

Vì Hằng nằm trong tầm ngắm của Công an quận 1 nên khi đi tuần trên các tuyến đường Trung tâm, các trinh sát phát hiện Hằng điều khiển xe máy chở Trương Tuyết Nga (28 tuổi) lưu thông trên đường với dấu hiệu khả nghi nên tổ cảnh sát hình sự quyết định đeo bám. Đúng như dự đoán, khi đến giao lộ Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hằng áp sát một phụ nữ đang dừng đèn đỏ để Nga ra tay giật chiếc ĐTDĐ rồi cả 2 tháo chạy. Tổ cảnh sát hình sự phải truy đuổi qua nhiều tuyến đường Hàm Nghi - Tôn Thất Đạm - Nguyễn Công Trứ, đến giao lộ Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính mới chặn được xe của Hằng.

Các đối tượng cướp giật, chiếm hữu tài sản trên đường phố ngày càng trẻ hóa khiến cho người dân đi ra đường cảm thấy bất an, cũng khiến cho các đơn vị chiến đấu trực tiếp cũng phải căng mình chống tội phạm. Các đối tượng liều lĩnh manh động, khi thực hiện hành vi của mình khiến nạn nhân rơi vào tâm trạng lo lắng, sợ hãi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều vụ việc người dân không trực tiếp đến trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra mà lại sử dụng hình ảnh, những đoạn clip cướp giật tung lên mạng xã hội tạo ra những luồng dư luận trái chiều.

Quyết tâm phá án

Một cán bộ Đội hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều clip được tung lên mạng xã hội khiến cho dư luận bất an. Bởi vậy khi có những hình ảnh clip xuất hiện trên mạng, các tổ công tác phải bắt tay vào việc thu thập chứng cứ, điều tra truy xét, khống chế các đối tượng để người dân có tâm lý thoải mái khi ra đường. Có nhiều vụ xảy ra vào những ngày Tết, anh em trong đội phải gác việc riêng để lần theo dấu vết và truy bắt các đối tượng.

Tối mùng 3 Tết, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người phụ nữ vừa đi bộ vừa nói chuyện trong hẻm thì một đối tượng đi xe gắn máy lướt qua. Khi thấy người phụ nữ này đeo giỏ xách, đối tượng quay xe lại áp sát, giật đồ rồi bỏ chạy.

Mùng 6 Tết, trên mạng xã hội lại xuất hiện một clip cướp giật, nạn nhân trong clip là một phụ nữ đang mang thai, té ngã xuống đường khi 2 đối tượng giật giỏ xách. Hai đoạn clip với cùng một thủ đoạn, nhiều người vào xem để lại các bình luận ác ý. Gác lại chuyện nghỉ bù sau Tết, các tổ công tác được tung ra hiện trường làm rõ các tình tiết, phân tích hình ảnh camera xác định được 2 vụ cướp xảy ra tại một con hẻm trên đường Ngô Tất Tố, Bình Thạnh và người phụ nữ mang thai ở đường Tân Khai, quận 11.

Thai phụ bị cướp giật may mắn cả mẹ và con đều an toàn nhưng tâm lý khá hoảng hốt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ trinh sát đã xác định được 2 đối tượng là Lê Thanh Hiếu (23 tuổi, ngụ quận 11) và Trần Ngọc Vinh (23 tuổi, ngụ Bình Tân). Đây là 2 đối tượng giật giỏ xách của thai phụ đang lưu thông trên đường Tân Khai vào ngày 10-2-2019. Đối tượng giật giỏ xách trong hẻm trên đường Ngô Tất Tố được xác định là Mai Thái Hòa (29 tuổi, ngụ Bình Thạnh).

Sau khi xác định danh tính của các đối tượng, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm quyết định “cất lưới” khống chế được Hiếu và Vinh. Hai đối tượng thừa nhận gây ra vụ cướp. Chiếc giỏ xách có 25 triệu đồng, 2 đối tượng chia nhau mua ma túy sử dụng. Điều đáng nói là chỉ trong dịp Tết, 2 đối tượng này đã gây ra 9 vụ cướp giật tài sản. Đối tượng Hòa cũng bị khống chế và khai đi cướp vì không có tiền mua… ma túy.

Các đối tượng cướp giật ngày càng manh động, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình bởi vậy, ngoài việc các tổ công tác thuộc Công an các quận huyện, các đội đặc nhiệm thuộc Công an TP Hồ Chí Minh liên tục tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, các tổ công tác 363 hằng đêm tuần tra ngăn chặn tội phạm thì người dân cũng cần nêu cao ý thức cảnh giác của mình. Đừng để tài sản một cách hớ hênh mà biến mình thành “con mồi” cho tội phạm.