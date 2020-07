Lời xin lỗi muộn màng của kẻ biến mẹ đẻ thành đuốc sống vì bị mắng ham chơi

Thứ Bảy, ngày 11/07/2020 09:34 AM (GMT+7)

Sau khi lạnh lùng tẩm xăng thiêu chết mẹ đẻ của mình, Lê Thị Loan vẫn giữ nguyên khuôn mặt không xúc cảm tại cơ quan điều tra. Thị khai rành rọt động cơ giết người trong ánh mắt uất hận. Chỉ đến khi cán bộ điều tra nhắc đến những điều thiêng liêng của tình mẫu tử, Loan mới bật khóc.

Án mạng trong đêm

Đêm 1/5/2019, người dân ở thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu được phát ra từ nhà ông Lê Xuân Lạc (SN 1950, trú cùng địa chỉ trên). Linh tính có chuyện chẳng lành, mọi người vội vàng chạy sang thì bàng hoàng phát hiện ông Lạc đang cố gắng dùng tay dập ngọn lửa đang cháy trên người vợ mình là bà Trương Thị H. (SN 1952). Sau khi được cứu ra khỏi ngọn lửa, bà H. bị bỏng nặng, mặt biến dạng, toàn thân cháy đen. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, bà H. đã tử vong.

Nhận được thông tin từ người dân, Thiếu tá Đào Văn Dũng – Phó đội trưởng đội Trọng án, phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam cùng đồng đội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Nhận định về vụ án, Thiếu tá Đào Văn Dũng chia sẻ: “Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Hiện trường vụ án rất thương tâm. Nạn nhân tử vong, do suy đa tạng, bỏng nhiệt độ cao trên diện rộng. Các dấu vết để lại hiện trường bị thiêu rụi hoàn toàn. Qua tìm hiểu, nạn nhân được đánh giá là người hiền lành, thân thiện với người dân địa phương và ít khi xảy ra mâu thuẫn, thù hằn với ai”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện vào 22h ngày 1/5/2019, con gái bà H. là Lê Thị Loan (SN 1978) có sử dụng xe mô tô Jupiter BKS 90F7- 9307 mang theo 01 vỏ bình nhựa đựng nước loại 20 lít đi mua 50.000 đồng tiền xăng tại cửa hàng xăng dầu Trung tâm chi nhánh xăng dầu Hà Nam thuộc phường Hai Bà Trưng, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sau khi xảy ra vụ án, Loan đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, thu thập các tài liệu liên quan và xác định Loan chính là đối tượng gây án. Ngay lập tức, các biện pháp nghiệp vụ được sử dụng đồng bộ để truy bắt nóng đối tượng.

Hiện trường vụ án.

“Ở địa phương, Loan không có công việc ổn định, thuộc nhóm đối tượng cá biệt nghiện cờ bạc, lô đề. Đối tượng có quan hệ khá rộng, giao lưu với nhiều thành phần bất hảo trong xã hội khiến việc truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn. Khoảng 12h30 ngày 2/5, cơ quan công an xác định Loan đang bỏ trốn tại Thanh Hóa nên đã huy động lực lượng tiến hành bắt giữ đối tượng", Thiếu tá Dũng cho biết.

Giọt nước mắt muộn màng

Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Thiếu tá Dũng chia sẻ: “Trái ngược với tâm lý lo sợ của những tội phạm khác, Loan tỏ ra lạnh lùng khai rành rọt kế hoạch sát hại mẹ ruột và không hề có biểu hiện ân hận về hành vi mình đã gây ra. Ngay cả khi cán bộ điều tra hỏi vì sao lại ra tay tàn độc với người đã có công sinh thành dưỡng dục mình, Loan cũng không biểu lộ cảm xúc”.

Đối tượng khai nhận đã nảy sinh kế hoạch sát hại mẹ ruột chỉ vì bị mẹ mắng không chịu làm ăn, chỉ thích chơi bời. Nghĩ là làm. Vào 22h ngày 1/5, Loan đi mua xăng về cất giấu trong nhà vệ sinh. Một lúc sau, khi thấy cả nhà đã ngủ say, Loan ra vị trí đã dựng xe trước đó tự quay xe hướng về phía cổng nhằm mục đích để thuận lợi cho việc bỏ trốn. Khoảng 23h30 cùng ngày, Loan tiếp tục chuyển đồ đạc cá nhân và va ly của mình ra ngoài để dễ dàng bỏ trốn.

Lê Thị Loan tại cơ quan điều tra.

Chuẩn bị xong xuôi, Loan sử dụng số xăng đã mua, đổ vào chiếc xô nhựa đỏ và mang theo bật lửa vào trong nhà, nơi bà H. đang ngủ. Nhận thấy mẹ đã ngủ say không có khả năng chống cự, Loan đổ xăng xuống nền nhà, khu vực cánh cửa, bàn ăn và giường ngủ của bà H. rồi châm lửa đốt... Sau đó Loan dùng bật lửa châm lửa đốt rồi nhanh chóng lấy xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Giữa Loan và mẹ ruột vốn không có mâu thuẫn lớn. Vì thấy con gái chỉ ham chơi bà H. muốn nhắc nhở con tu chí làm ăn, có một công việc ổn định để đảm bảo cho cuộc sống. Tuy nhiên, Loan luôn cho rằng mẹ ghét bỏ mình do mình không làm ra tiền, còn những anh chị em khác cho bà H. tiền thì nhận được tình thương. Cũng từ mâu thuẫn đó mà Loan lạnh lùng ra tay sát hại mẹ ruột của mình. Chỉ đến khi cán bộ điều tra thông báo bà H. đã tử vong, nói cho Loan về những điều thiêng liêng của tình mẫu tử, Loan mới bật khóc và mong muốn 1 lần được về thắp hương tạ tội với mẹ. Nhưng tất cả đã quá muộn”, Thiếu tá Dũng nhớ lại.

Ngày 29/10/2019, TAND tỉnh Hà Nam đã đưa vụ án hình sự này ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo Lê Thị Loan (SN 1978), trú tại thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bị VKS truy tố về tội danh Giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Loan tỏ ra ăn năn hối cải và gửi lời xin lỗi đến người thân vì đã gây ra cái chết cho mẹ đẻ và mang đau thương mất mát đến với gia đình. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, phạm tội có sự chuẩn bị từ trước, sát hại chính mẹ đẻ của mình. Điều này cho thấy bị cáo Loan coi thường pháp luật, suy đồi đạo đức, vi phạm các chuẩn mực xã hội cần phải trừng trị thích đáng. Cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Loan án chung thân về tội Giết người.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/loi-xin-loi-muon-mang-cua-ke-bien-me-de-thanh-duoc-song-vi-bi-mang-ha...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/loi-xin-loi-muon-mang-cua-ke-bien-me-de-thanh-duoc-song-vi-bi-mang-ham-choi-a481847.html