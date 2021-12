Tiếng thét giữ đêm tối và tội ác kinh hoàng của gã đàn ông giả gái

Thứ Tư, ngày 08/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Nửa đêm, người dân thôn Tân Minh chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu thất thanh vang lên từ nhà bà B. Khi mọi người kéo đến, cảnh tượng trước mặt khiến họ "rụng rời". Bà B ngồi bệt dưới đất, ôm chặt cậu con trai người đã mềm oặt, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Kêu cứu giữa đêm hè

Bà B đang xây nhà mới, căn nhà tọa lạc giữa mênh mông núi đồi yên bình của thôn Tân Minh (xã Kiên Thiết, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang). Hàng xóm ai cũng mừng cho hai mẹ con người đàn bà ấy, bao năm vất vả, giờ họ đã có được một nếp nhà khang trang.

Một đêm giữa tháng 7/2915, cả thôn chìm trong giấc ngủ. Phía bên ngoài, chỉ còn tiếng lao xao của gió thổi trên những vạt đồi bao quanh làng. Bất chợt, không gian yên tĩnh của núi rừng bị phá tan bởi tiếng thét hoảng hốt phát ra từ căn nhà mới xây của bà B. Tiếng kêu đứt quãng rồi lịm đi giống như một người đã "sức cùng lực kiệt".

Hàng xóm hốt hoảng chạy sang, dưới ánh sáng nhờ nhờ của bóng điện, bà B ngồi bệt dưới đất, tay ôm chặt câu con trai Nguyễn Ánh N (SN 1992). Hai người dường như đã rất yếu. Máu chảy lênh láng khắp nền nhà.

Ngay lập tức, bà B và anh N được người dân đưa đi cấp cứu, đồng thời thông tin cũng được báo về cho Công an huyện Yên Sơn và Công an tỉnh Tuyên Quang.

Có mặt tại hiện trường, các điều tra viên Công an tỉnh Tuyên Quang xác định hai mẹ con bà B bị thương nặng, nhất là anh N. Bên trong căn nhà, đồ đạc có dấu hiệu xê dịch, đổ vỡ, chứng tỏ có cuộc vật lộn tại đây.

Tiến hành khám nghiệm, công an tìm thấy 1 con dao dính máu. Các nhân chứng chỉ cung cấp được thông tin sau khi phát hiện hai mẹ con bà B bị đâm, còn chuyện gì xảy ra trước đó thì họ không nắm được.

Ngôi nhà xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Con dao lạ

Trong khi các điều tra viên đang tích cực làm rõ vụ việc thì thông tin từ bệnh viện báo về, anh N đã tử vong do vết thương quá nặng. Quá trình khám nghiệm, công an kết luận nạn nhân tử vong do suy hô hấp, trên cơ thể có nhiều vết thương "chí mạng" do vật sắc, nhọn gây nên. Như vậy đã rõ, đây chắc chắn là một vụ án giết người.

Tại hiện trường, công an thu 1 con dao dính máu. Mẫu máu này sau đó được khẳng định là của nạn nhân N. Con dao này rất lạ, các trinh sát cho rằng nó là loại dao "đa năng" mà người dân vùng thôn quê miền núi hay sử dụng. Nó có thể "làm bếp", có thể chặt cây khi đi rừng. Nếu xác định được nguồn gốc của hung khi này, manh mối vụ án sẽ có thể sáng tỏ.

Một cuộc rà soát trên quy mô lớn được tiến hành, các đối tượng nằm trong diện nghi vẫn đều được gọi hỏi nhưng chẳng có kết quả. Các trinh sát đi từng nhà trong thôn để hỏi về con dao được tìm thấy ở hiện trường. Tuy nhiên, ở vùng núi như Tân Minh thì hầu như nhà nào cũng có 1 con dao "ná ná" vậy. Việc truy tìm nguồn gốc con dao lạ "dậm chân tại chỗ".

Các trinh sát không nản, họ tìm đến 1 người đàn ông chuyên bán dao tại Yên Sơn. Khi nhìn thấy, người đàn ông khẳng định con dao này chắc chắn do mình bán ra. Thế nhưng, ông này thường bán dao tại các chợ vùng núi nên chẳng thể nhớ hay chắc chắn rằng đã bán nó cho ai.

Vào thời điểm này, sau thời gian điều trị, bà B đã vượt qua nguy hiểm. Bà B kể lại, vào thời điểm vụ án xảy ra, bà đang nằm ngủ ở nhà dưới thì nghe tiếng động mạnh từ nhà trên. Khi chạy lên, bà phát hiện con trai đang vật nhau với 1 người. Người này mặc áo chống nắng của phụ nữ, đầu quấn khăn và có bịt mặt.

Khi bà B lao vào ôm lấy con và cùng kháng cự lại thì bị đối tượng chém thẳng vào mặt. Bà B tránh được nên nhát dao "ăn vào" vai. Bà B hét lớn, kêu cứu xung quanh. Thấy vậy, đối tượng đã lẻn ra ngoài, lần vào bóng đêm của núi rừng trốn mất.

Theo bà B, đối tượng mặc quần áo của nữ giới, nhưng bà chắc chắn đây là đàn ông, thậm chí khỏe mạnh.

Những thông tin này khiến các điều tra viên đi đến nhận định đây là vụ giết người với mục đích cướp tài sản.

Hung thủ có mặt trong đám tang nạn nhân

Đã nhiều ngày trôi qua, bóng dáng của nghi phạm vẫn như một "ẩn số". Hàng trăm hộ gia đình trong thôn đều được công an trao đổi, xác minh, nhưng thông tin thu lại rất ít ỏi.

Các điều tra viên Công an tỉnh Tuyên Quang một lần nữa đẩy mạnh việc xác định "lai lịch" của con dao hung khí gây ra cái chết của anh N. Thế rồi một buổi, trong khi tiếp xúc với gia đình thứ 302, các anh được biết nhà này đã mất một con dao giống như miêu tả của công an.

Thông tin này trùng khớp với những gì Ban chuyên án thu thập được trong quá trình khám nghiệm hiện trường trước đó về đường rút chạy của nghi phạm sau khi gây án.

Lúc này đã nổi lên một đối tượng. Gã thanh niên sinh năm 1985 tuy không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại nợ nần nhiều người trong thôn. Vào ngày tổ chức đám tang của anh N, thanh niên này cũng có mặt, hắn khóc và nhiệt tình giúp đỡ gia đình nạn nhân công việc ma chay.

Thế nhưng, các trinh sát có mặt vào thời điểm đó đã quan sát và lờ mờ nhận ra những điều "gượng gạo" từ gã thanh niên này.

Đối tượng Luân (ảnh tư liệu)

Kết hợp các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án khẳng định gã thanh niên có tên Phương Văn Luân (SN 1985, trú tại Tân Minh, Kiến Thiết, Yên Sơn, Tuyên Quang) chính là nghi phạm số 1 của vụ án. Lệnh bắt giữ người này được thực hiện ngay sau đó.

Luân khai, do nợ nần, cần tiền chi tiêu nên khi biết bà B đang xây nhà mới gã đã nảy sinh tà ý. Luân cho rằng, bà B xây nhà to như thế chắc chắn sẽ có tiền. Một đêm tháng 7/2015, Luân mặc áo chống nắng của phụ nữ, đầu quấn khăn, bịt mặt và cầm theo 1 con dao tìm đến nhà bà B.

Tới nhà, Luân đứng bên ngoài nhìn vào thì thấy anh N đang nằm ngủ trên nền nhà, điện vẫn bật. Luân suy nghĩ vài giây rồi lẻn vào. Gã tới gần anh N, rút dao đâm một nhát vào cổ anh này. Anh N bừng tỉnh, bật dậy chạy ra phía cửa thì bị Luân đuổi theo đâm thêm. Hai người vật lộn nhau khiến đồ đạc trong nhà đổ vỡ.

Lúc này bà B nghe tiếng con kêu đã chạy lên. Luân trong lúc giằng co đã dùng dao chém vào vai, lưng bà B. Thấy N và bà B chảy máu lênh láng. Luân lẩn vào màn đêm tẩu thoát, bỏ con dao hung khí lại hiện trường.

Năm 2016, Luân bị TAND tỉnh Tuyên Quang đưa ra xét xử. Với hành vi tội ác của mình, Luân đã phải chịu mức án chung thân, dành phần đời còn lại trong tù.

