Cô gái trẻ nhốt "gái dịch vụ" tại cửa hàng quần áo

Ngày 17-11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) đang truy nã Nguyễn Thị Trang (24 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức) về tội Giữ người trái pháp luật.

Nguyễn Thị Trang bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, Đặng Đạt Đích (29 tuổi) quản lý một số "gái dịch vụ" hoạt động tại khu vực xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. Do có một số nhân viên bỏ trốn trong khi đi làm, Đích cùng đồng bọn đã tìm và đánh đập những người này.

Cơ quan điều tra xác định Trang biết việc này nên đưa các cô gái này ra cửa hàng bán quần áo của Trang để trông giữ, không cho đi đâu.

Ngày 15-8, Công an huyện Hoài Đức khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang với tội Giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích ở đâu.

Nhà chức trách đề nghị nếu phát hiện Nguyễn Thị Trang ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Hoài Đức qua số điện thoại: 093.625.1007, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội.

