Cô gái ở Huế tự nhận người yêu của ca sỹ nổi tiếng lừa hơn 1 tỷ đồng

Ngày 31/3, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế, đơn vị vừa phê chuẩn các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế về Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Vân, SN 1983, trú ở phường Phú Hội, TP.Huế về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 04 Điều 174 BLHS.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt Nguyễn Thị Cẩm Vân. (Ảnh: Cái Vĩnh Tuấn Anh/VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế)

Theo hồ sơ, từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022, Nguyễn Thị Cẩm Vân sử dụng facebook mang tên “Đỗ Phương Thảo” để nhắn tin trên mạng xã hội này với chị Hoàng Thị N., SN 1987, trú tại phường Xuân Phú, TP. Huế và chị Phan Thị T., SN 1995, trú tại phường Phường Đúc, TP.Huế.

Theo đó, Vân tự giới thiệu mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh, là vũ công và người yêu của một nam ca sĩ nổi tiếng để tạo lòng tin của chị N. và chị T.

Sau đó, Vân đưa ra nhiều thông tin như xây lăng mộ cho mẹ; bán thửa đất tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; chạy làm thủ tục visa; đau ốm nằm viện và làm từ thiện… để vay mượn tiền của chị N.và chị T. Trong thời gian trên, chị N. và chị T. tin tưởng giao tiền cho Nguyễn Thị Cẩm Vân với tổng số tiền là 1.030.000.000 đồng.

Để liên tục mượn tiền, Vân đã dùng chính số tiền mượn của chị N. và chị T. để trả lại số tiền là hơn 163 triệu đồng đồng. Khi được yêu cầu trả lại, Vân tiếp tục đưa ra nhiều lý do như tài khoản ngân hàng bị trục trặc, chưa bán đất được nhằm kéo dài thời gian để chiếm đoạt số tiền hơn 866 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

