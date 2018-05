Bắt nhốt cô gái 21 tuổi trong xe hơi để... đánh ghen

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 09:23 AM (GMT+7)

Nghi ngờ chồng mình cặp bồ với cô gái 21 tuổi, Trang Đài rủ theo hai cô bạn gái lái xe hơi đi tìm để đánh ghen...

Chiều 10-5, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang điều tra nghi can Lê Thị Trang Đài (28 tuổi), Hoàng Thị Thúy (27 tuổi) và Nguyễn Thị Quỳnh Trang (23 tuổi, cùng trú TP Vinh) về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác và cố ý gây thương tích.

Trong đó, Trang Đài và Thúy đang bị tạm giữ còn Quỳnh Trang do đang mang thai nên được tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thời gian gần đây, Trang Đài nghi ngờ chồng mình cặp bồ, quan hệ bất chính với chị Ng.T.L (21 tuổi) nên đã nổi tính ghen tuông. Trang Đài đã nhờ hai người bạn là Thúy và Quỳnh Trang đi đánh ghen dằn mặt tình địch để... kéo chồng về với gia đình.

Ngày 6-5, Trang Đài cùng Thúy và Quỳnh Trang đi trên một chiếc xe hơi chạy quanh TP Vinh tìm chị L. để đánh ghen.

Khi thấy chị L. đang ngồi ở vỉa hè, cả nhóm lái xe áp sát rồi mở cửa xuống kéo chị L. lên xe chốt cửa lại. Lúc này chị L. van xin tha nhưng cả nhóm vẫn chửi bới, đánh đập chị L.

Sau đó, cả nhóm thả chị L. xuống đường rồi lái xe đi. Chị L. được người thân đưa đi chăm sóc vết thương và làm đơn trình báo cơ quan công an.