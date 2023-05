Cô gái bị thanh niên quen qua mạng chuốc thuốc mê rồi xâm hại, cướp tài sản

Buổi hẹn kinh hoàng

Theo nội dung vụ việc, ngày 22/4, Công an P.Bến Nghé (Q1) nhận trình báo của chị Nguyễn Thị D. (SN 1991, quê Đắk Lắk). Theo đó, khoảng 2 tháng trước, thông qua mạng xã hội, chị D. quen người đàn ông xưng tên "Pun". Sau đó, đôi bên nhiều lần nhắn tin trò chuyện. Đến 12 giờ ngày 21/4/2023, Pun nhắn tin qua ứng dụng Zalo rủ chị D. đi chơi.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Pun lái xe SH màu trắng đến đón tại phòng trọ của chị D. ở P.Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức). Chị D. đang tắm nên nhờ bạn gái cùng phòng ra đón Pun vào. Đợi chị D. chuẩn bị xong, Pun chở chị qua nhiều tuyến đường, đến cột đèn số G2-19 trên cầu Ba Son (P.Bến Nghé, Q1, hướng TP.Thủ Đức sang Q1) thì dừng lại, bảo chị D. bước xuống.

Lúc này, Pun ân cần lấy 2 ly nước treo sẵn trên xe, đưa cho chị D. ly nước ép táo, Pun uống ly còn lại. Sau khi chị D. uống được nửa ly nước thì thấy nhức đầu, chóng mặt. Pun động viên bạn gái nên uống hết ly nước thì sẽ khỏe lại. Tưởng thật, chị D. làm theo. Tuy nhiên, uống xong ly nước thì chị D. thấy người choáng váng, buồn ngủ nên bảo Pun chở về nhà.

Nghi ngờ mình đã bị bỏ thuốc mê trong ly nước táo ép, sợ Pun không chở về nhà và thực hiện ý đồ xấu với mình nên chị D. viện cớ chưa bao giờ được chạy xe SH, muốn Pun cho mình cầm tài thử. Pun đồng ý giao xe cho chị D. chở mình, nhưng đi được một đoạn ngắn thì chị này loạng choạng tay lái, đành ra ngồi sau xe. Chị D. gục vào lưng Pun mà ngủ, bị đối tượng chở vào một khách sạn gần đó. Trong lúc mê man, chị này bị Pun quan hệ tình dục trái ý muốn.

Đối tượng Liêu Gia Đạt và trang phục mặc khi gây án

Sau đó, chị D. nghe Pun bảo xuống xe thì tỉnh dậy trong trạng thái vẫn mơ màng. Lúc này, cô gái trẻ bị bạn trai mới quen bỏ lại ở một con hẻm lạ, tối tăm. Chị D. kiểm tra, phát hiện đã mất số tài sản gồm: 1 giỏ xách (trong có 4 triệu đồng, 2 thẻ ngân hàng, 1 CCCD, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe, chiếc ĐTDĐ iPhone 12 Pro Max...). Vô cùng hoang mang nhưng do vẫn còn ngấm thuốc mê và mệt, chị D. tiếp tục ngủ gục ở lề đường.

Đến khoảng 1 giờ hôm sau, chị D. tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa tỉnh táo, may mắn gặp bác tài chạy xe ôm công nghệ (không rõ lai lịch) tốt bụng chở về nhà trọ. Chị D. tiếp tục ngủ đến trưa hôm sau. Sau khi tỉnh táo, nhớ lại sự việc kinh hoàng hôm trước, chị D. vội đi với bạn cùng phòng đến trụ sở Công an P.Bến Nghé (Q1) để trình báo vụ việc. Do vẫn còn rất mệt nên chị D. được đưa đi cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện Sài Gòn, cho đến khi sức khỏe hồi phục.

Lật mặt gã sở khanh

Sau khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Q1 phối hợp Công an P.Bến Nghé vào cuộc điều tra. Nhận định thủ đoạn gây án của đối tượng rất tinh vi, gây hậu quả nặng nề đến thể chất, tinh thần của nạn nhân, Ban Chỉ huy Công an Q1 chỉ đạo trinh sát khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Sau khi chắp nối nhiều manh mối, các trinh sát phát hiện Liêu Gia Đạt (SN 1989, ngụ Q1) có đặc điểm giống với đối tượng mà chị D. miêu tả nên đưa về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Đạt đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do cần tiền tiêu xài, đối tượng nảy sinh ý định lên mạng tìm các cô gái trẻ để làm quen, hẹn đi chơi rồi chiếm đoạt tài sản. Đạt lên mạng đặt mua gói thuốc ngủ dạng bột giá 1 triệu đồng.

Sau khi quen qua mạng, Đạt rủ chị D. đi chơi. Trên đường lái xe SH đến phòng trọ của chị D., Đạt ghé một tiệm bán nước giải khát trên đường Nguyễn Duy Trinh (không nhớ địa chỉ), mua 3 ly nước ép táo. Đối tượng lấy thuốc ngủ bỏ vào một ly thì thấy sủi bọt rồi tan ra. "Gã Sở Khanh" treo 3 ly nước vào móc trên xe, để ly có pha thuốc ngủ ở giữa. Khi đến phòng trọ của chị D., Đạt mời người bạn cùng phòng của chị này uống ly không có thuốc ngủ. Hai ly còn lại, Đạt đưa ly có chứa thuốc ngủ cho chị D. uống và mình uống ly còn lại. Khi nạn nhân ngấm thuốc ngủ, đối tượng chở tới khách sạn H.L ở P.Đa Kao (Q1) rồi thuê phòng, xâm hại và chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nạn nhân.

Chiếc ĐTDĐ tang vật

Sau khi thỏa mãn ý đồ đen tối, Đạt chở nạn nhân đến bỏ lại ở hẻm 215 Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thạnh) rồi tẩu thoát về nhà. Đạt đem giỏ xách của chị D. vứt tại cầu Bùi Hữu Nghĩa, lấy tài sản bên trong mang về nhà cất giữ. Đối tượng xóa hết dữ liệu trong điện thoại của nạn nhân và đăng nhập tài khoản iCloud của mình vào máy này, hòng xóa mọi dấu vết.

Khám xét nhà đối tượng, cơ quan điều tra tạm giữ bộ quần áo mà Đạt mặc khi thực hiện hành vi phạm tội, xe máy SH 125i màu trắng BS: 59T2-401.40 là phương tiện dùng để gây án. Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng. Cơ quan CSĐT - Công an Q1 tiến hành niêm phong, trưng cầu Trung tâm Pháp y TPHCM giám định gói nylon này cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ tùy thân mang tên chị D. và 2,2 triệu đồng (tiền chiếm đoạt được của chị D. còn lại, chưa bị Đạt tiêu xài). Ngoài ra, Công an Q1 còn tạm giữ tại nhà Đạt 2 xe máy Air Blade BS: 59E2-205.41, Yamaha Janus BS: 60G1-125.59. Về 2 xe máy trên, Đạt khai đó là tài sản chiếm đoạt của 2 nạn nhân khác.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập cho thấy hành vi của Đạt đã cấu thành tội "cướp tài sản" nên Cơ quan CSĐT - Công an Q1 ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan CSĐT - Công an Q1 thông báo: Qua hình ảnh nhận dạng đối tượng cũng như thủ đoạn, hành vi trong vụ án, ai là nạn nhân của Liêu Gia Đạt và là chủ của 2 xe máy Air Blade BS: 59E2-205.41, Yamaha Janus BS: 60G1-125.59, sớm liên hệ Đội Điều tra tổng hợp - Công an Q1 (địa chỉ số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM), ĐT: 0693.187.907 để làm rõ vụ việc.

