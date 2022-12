Cô gái 29 tuổi ở Quảng Nam chiếm đoạt cả trăm tỉ đồng

Ngày 22-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa ban hành thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư bất động sản do cô gái 29 tuổi ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Ái. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thi Thị Thu Ái (SN 1993, trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2022, bằng hình thức kêu gọi góp vốn mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Đắk Lắk trong thời gian 7 đến 10 ngày để hưởng lợi nhuận cao, nhiều bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Ái để mua bất động sản và bị Ái chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Ái sử dụng để trả lãi tiền vay nóng của nhiều người và tiền lợi nhuận mà Ái đưa ra thông tin trước đó với các bị hại. Qua điều tra ban đầu, số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của Ái thông qua hình thức trên là hơn 100 tỉ đồng.

Để phục vụ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị ai là bị hại nhanh chóng gửi đơn báo cáo hoặc đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (số 19 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), gặp điều tra viên Đinh Thanh Vỹ, số điện thoại 077.770.7099 để được giải quyết.

