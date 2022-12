Bắt một giám đốc rút hơn 20 tỉ đồng từ quỹ tín dụng

Ngày 20-12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc và nơi ở và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà (SN 1975, là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng) về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Quĩ tín dụng thị trấn Đông Hưng

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2018, với cương vị Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng, Nguyễn Thị Hà đã lập khống nhiều hợp đồng tín dụng để vay hơn 11 tỉ đồng từ chính quỹ tín dụng do mình làm giám đốc để đầu tư kinh doanh bên ngoài.

Do các khoản đầu tư không hiệu quả bị thua lỗ, để có tiền trả gốc và lãi cho các khoản vay cũ, bà Hà tiếp tục lập khống thêm nhiều hợp đồng vay vốn mới để rút tiền từ quỹ.

Tĩnh đến thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Hà đã lập khống tổng cộng 49 hợp đồng vay vốn, vay hơn 20,6 tỉ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-mot-giam-doc-rut-hon-20-ti-tu-quy-tin-dung-20221220194154108.ht...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-mot-giam-doc-rut-hon-20-ti-tu-quy-tin-dung-20221220194154108.htm