'Cô đồng' ở TPHCM lừa đảo 28 tỷ bằng chiêu trục vong, giải hạn như thế nào?

Hiện có hơn 40 nạn nhân gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an quận 5 tố cáo Trang. Công an đề nghị ai là nạn nhân bị Phan Thị Thu Trang lừa đảo, chiếm đoạt tiền thì liên hệ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 5 (số 359 đường Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5) hoặc thông qua số điện thoại 0993.354.852 gặp điều tra viên Lê Thành Trung để tố giác, phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý đối tượng.