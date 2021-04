Giải cứu 5 thiếu nữ bị nhóm "chăn dắt" truy bắt

Ngày 31-3, Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng "chăn dắt" thiếu nữ làm tiếp viên quán karaoke vừa được lực lượng công an giải cứu.

Trước đó, 5 thiếu nữ (trong đó 4 cô dưới 16 tuổi, ngụ các huyện Sơn Hà, Ba Tơ và Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nghe lời dụ dỗ, đã đến làm tiếp viên quán karaoke cho nhóm Lữ Anh Tính (27 tuổi) - Trần Anh Vũ (30 tuổi, cùng ngụ xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức). Do bị quản lý ức hiếp, các tiếp viên trên rủ nhau bỏ trốn.

Các đối tượng đến nhà nghỉ truy tìm để đưa 5 thiếu nữ về huyện Mộ Đức

Kể lại thời gian bị nhóm "chăn dắt" truy bắt để đưa về tiếp tục làm tiếp viên quán karaoke, Phạm Thị S. (15 tuổi, ngụ huyện Ba Tơ) cho biết, quá trình làm việc cho nhóm Tính - Vũ, các thiếu nữ luôn lo sợ vì bị hăm dọa. Tiền lương không được thanh toán rõ ràng, nên các cô quyết định rủ nhau cùng bỏ trốn. "Khi chúng em đón taxi đi về TP.Quảng Ngãi thì có nhiều đối tượng đuổi theo bắt lại. Cả nhóm quyết định tách ra hai hướng để thoát thân. Trong lúc em và hai bạn khác trốn trong nhà nghỉ ở TP.Quảng Ngãi thì họ tìm đến" - S. nói.

Ông Đặng Thành Sơn (chủ nhà nghỉ Mỹ Duyên, P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) cho biết: "Một taxi đến nhà nghỉ của tôi chở theo nhiều người, trong đó có một số người bặm trợn, hỏi tôi về số thiếu nữ thuê phòng. Tôi bảo đợi tôi lên phòng kiểm tra, nhưng các cô gái không mở cửa. Một lúc sau, công an phường đến nhà nghỉ thì các cô gái mới mở cửa".

Nhà nghỉ Mỹ Duyên, nơi các thiếu nữ ẩn náu khi bỏ trốn

Ngay khi nhận tin báo, Công an P.Nghĩa Chánh lập tức cử cán bộ đến nhà nghỉ trên để giải cứu các cô gái, trước khi bị nhóm đối tượng "chăn dắt" bắt đưa về lại huyện Mộ Đức. Đại úy Võ Thành Phương (Phó trưởng công an P.Nghĩa Chánh) thông tin: "Khi công an phường đến thì số người trong phòng thọ mới mở cửa. Khuôn mặt ai cũng hoảng loạn, lo sợ về nhóm đối tượng kia và rất mừng khi có công an đến bảo vệ. Chúng tôi đã đưa các cô gái về trụ sở và báo cáo lãnh đạo Công an TP.Quảng Ngãi liên hệ Công an huyện Mộ Đức, để bàn giao xử lý vụ việc".

Tại cơ quan công an, Tính và Vũ khai nhận có hành vi dụ dỗ, dẫn dắt các thiếu nữ làm tiếp viên quán karaoke, nhằm kiếm lời bất chính. Hàng ngày, các đối tượng trực tiếp chở các cô đến những quán karaoke có nhu cầu sử dụng tiếp viên. Các đối tượng "chăn dắt" trực tiếp thu tiền phục vụ của chủ quán và hàng tháng trả liền cho các nữ tiếp viên. Vụ việc đang được Công an huyện Mộ Đức điều tra mở rộng.

