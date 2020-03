Theo 3 trai trẻ đi lấy chồng "đại gia", nhiều phụ nữ bị đưa thẳng vào động mại dâm

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 10:33 AM (GMT+7)

Tin vào tương lai "đổi đời" nơi xứ người, nhiều phụ nữ lâm vào cảnh cùng cực khi bị lừa bán vào động mại dâm.

3 đối tượng mua bán người tại cơ quan công an.

Ngày 26/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi Mua bán người.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận được thư trình báo của một gia đình nạn nhân có con bị lừa bán sang Trung Quốc. Nhận trình báo, phòng PC02 đã lập chuyên án điều tra.

Quá trình điều tra, phòng PC02 đã làm rõ 3 đối tượng là Nguyễn Văn Hưng (SN 1990, trú tại xã Tân Bình, TP.Thái Bình), Vũ Văn Dân (SN 1999, trú tại thôn Tân Quán, xã Tân Bình), Bùi Văn Chung (SN 1996, trú tại xã Phú Xuân, TP.Thái Bình). Cơ quan công an xác định các đối tượng trên đều là lao động tự do, đã móc nối với một số đối tượng mua bán phụ nữ Việt Nam ở Trung Quốc.

Khoảng tháng 4/2017, Nguyễn Văn Hưng cùng với Vũ Văn Dân, Bùi Văn Chung liên kết với các đối tượng mua bán phụ nữ Việt Nam ở Trung Quốc để dụ dỗ, đưa một số phụ nữ sang Trung Quốc. Với thủ đoạn vẽ ra tương lai tìm việc làm với mức lương cao hoặc sang Trung Quốc lấy chồng để hưởng cuộc sống giàu sang, các nạn nhân nhẹ dạ, cả tin đã bị các đối tượng đã lợi dụng.

Thực chất, khi sang Trung Quốc, chúng sẽ bán các nạn nhân cho các đối tượng đưa vào động mại dâm hoặc bán làm vợ cho người Trung Quốc với giá từ 2 đến 5 vạn nhân dân tệ (khoảng 66 - 165 triệu đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo đối với một số chị em phụ nữ, cần hết sức cảnh giác với những thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp, chỉ vì quá hám lợi, nhẹ dạ, cả tin, nhiều chị em đã là nạn nhân của tội phạm mua bán người, từ đó sa vào cuộc sống cùng cực, không tìm ra lối thoát.

Hiện vụ án đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

