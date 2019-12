Chuyện chưa kể về đường dây đánh bạc 75 tỷ đồng/tháng

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

Các đối tượng tổ chức thành đường dây chặt chẽ, luôn tìm cách xoá dấu vết và không khai ra đồng bọn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Số tiền chứng minh tổ chức đánh bạc trong gần một tháng là 75 tỷ đồng chứng tỏ trong những năm qua đường dây này đã tổ chức đánh bạc với số tiền cực lớn, có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá, trong đó các đối tượng thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An rồi mở rộng thành nhiều đại lý cấp dưới khắp các tỉnh thành. Để phá đường dây này, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã theo dõi từ tháng 6-2018, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ...

Kinh doanh quán bar làm bình phong cho đường dây cá độ

Trung tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây Lê Tuấn Dũng (SN 1982), trú tại khối 22, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An là chủ quán Bar Zuly ở số 63 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, TP Vinh. Dù kinh doanh quán Bar nhưng thực chất đây chỉ là bức bình phong để che giấu hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Đối tượng cầm đầu Lê Tuấn Dũng làm việc với cơ quan Công an

Từ năm 2009, Dũng quen một đối tượng tên Thái, trú TP Vinh. Đến năm 2012, Dũng và Thái bàn nhau hùn vốn làm tổng tại đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An. Theo đó, Dũng giao Thái quản lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang “bóng88”, cấp tổng đại lý, thoả thuận tỷ lệ chung chi cá độ để hưởng lợi nhuận. Thái được Dũng giao nhiệm vụ quản lý hoạt động của toàn bộ đường dây, bao gồm cấp tài khoản đại lý cho những người có nhu cầu và thanh toán tiền thắng/thua với họ. Còn việc tìm những đại lý cấp dưới thì cả hai cùng thực hiện.

Đến năm 2017, Dũng đồng ý cho Lưu Đức Toàn (SN 1989), trú khối Yên Hoà, phường Hà Huy Tập, Vinh tham gia chung chi cá độ bóng đá. Cả nhóm sử dụng tài khoản cấp siêu tổng, được Dũng lấy từ một người tên Phong ở TP Hồ Chí Minh, thoả luận lại tỷ lệ chung chi, chia thêm phần trăm cho Toàn. Thái và Toàn sẽ điều hành đường dây, còn tìm đại lý cấp dưới thì cả 3 cùng quyết.

Đối tượng Nguyễn Trung Hải

Tháng 5-2018, do muốn dành thời gian vào công việc kinh doanh quán Bar Zuly nên Thái đã rủ Trần Trọng Hoàng (thường gọi Hoàng “mập”, SN 1990, trú khối 12 phường Cửa Nam, TP Vinh, người cùng làm chung dịch vụ cầm đồ với Thái) tham gia giúp Thái quản lý đường dây cá độ bóng đá, chia bớt tỷ lệ phần trăm cho Hoàng. Kể từ đó đến nay, Toàn và Hoàng trực tiếp quản lý đường dây, Dũng và Thái chỉ chung chi tỷ lệ để dành thời gian kinh doanh quán bar. Riêng Thái thỉnh thoảng đăng nhập tài khoản để theo dõi hoạt động của đường dây.

Số tiền thắng/thua từ việc cá độ bóng đá trong tài khoản siêu tổng được Toàn và Hoàng tính hàng tháng, hoặc khi nhận thấy số tiền đã lớn sẽ tính và đưa cho Thái, Dũng. Cả 4 người thống nhất luôn để dành ra 1 tỷ đồng cho chi phí chung, còn lại là chia nhau.

Trung tá Hà Huy Đức cho biết, bằng các mối quan hệ xã hội của mình, nhóm của Dũng chủ động tìm kiếm những người có nhu cầu để đề nghị họ làm đại lý cá độ bóng đá cho mình. Ngoài ra, một số người biết nhóm của Dũng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá đã chủ động đến gặp hoặc liên lạc với Thái, Dũng, Toàn, Hoàng xin làm đại lý.

Đối tượng Lưu Đức Toàn

Sau khi thống nhất với nhau, Toàn hoặc Hoàng tạo cho người đó một tài khoản gồm tên đăng nhập và mật khẩu trên trang www.v88ag.com. Tuỳ vào từng tài khoản mà các đối tượng cấp hạn mức tài khoản và giá điểm khác nhau. Tài khoản tổng đại lý có thể tạo thành nhiều tài khoản đại lý nhưng tổng hạn mức điểm của các tài khoản đại lý cộng lại không thể vượt quá hạn mức điểm của tài khoản tổng đại lý đó. Tất cả đều thanh toán tiền thắng/thua vào thứ hai hàng tuần.

Có con bạc ngốn 16 tỷ đồng/tuần vào việc đánh bạc

Quá trình điều tra, Ban Chuyên án xác định, từ tài khoản tổng đại lý, Toàn tạo rồi cấp tài khoản đại lý cho Nguyễn Ngọc Quân (thường gọi Quân “Tú”, SN 1990, trú xóm 4 xã Hưng Chính, TP Vinh; Cao Đình Chung (SN 1991), trú khối 12 phường Đội Cung, TP Vinh và nhiều đối tượng khác. Hoàng tạo rồi cấp tài khoản đại lý cho Trần Thanh Bình (SN 1993), trú khối Tân Hoà, phường Vinh Tân, TP Vinh; Hồ Trọng Long (SN 1991), trú xóm 4 xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An và nhiều đối tượng khác. Thái tạo và cấp tài khoản cho Nguyễn Trung Hải (SN 1990), trú khối 10 phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An và một số đối tượng khác.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quân

Sau khi lấy tài khoản từ Toàn, Hoàng, Thái, các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho các con bạc. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản member để trực tiếp cá cược trên trang web. Mặc định tiền hoa hồng mà nhà cái tính cho mỗi tài khoản là 0,25% số điểm đặt cược, tuy nhiên để khuyến khích cấp dưới mở rộng đường dây thì cấp trên thường trả cho cấp dưới số tiền hoa hồng cao gấp 2-4 lần.

Khi vào các trang web cá độ và đăng nhập, con bạc sẽ tham gia cá độ tất cả các giải đấu ở trong nước và thế giới, như kèo châu Á, kèo Tài/Xỉu, kèo châu Âu... Kết thúc cá độ, trong mục sao kê của tài khoản con bạc hiển thị toàn bộ lịch sử và số điểm thắng/thua các kèo cá cược; cấp trên theo dõi được tiền thắng/thua của tài khoản cấp dưới.

Các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng/thua hàng tuần vào chiều thứ hai, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Với cách thức như vậy, bộ tứ gồm: Dũng, Thái, Toàn, Hoàng đã thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với nhiều đại lý và con bạc ở nhiều địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Nam.

Đối tượng Cao Đình Chung

Ngày 3-12-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 21 bị can và ra lệnh tạm giam 7 bị can về tội tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, trong các bị can bị khởi tố, có con bạc khai nhận đã lấy tài khoản đánh bạc trong vòng 1 tuần với số tiền đánh bạc hơn 16 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác minh trong thời gian gần một tháng, đường dây đánh bạc này đã tổ chức đánh bạc với số tiền 75 tỷ đồng.

Một điều đặc biệt nữa, đường dây đánh bạc này có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự. Như đối tượng cầm đầu Lê Tuấn Dũng từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi đánh bạc... Các đối tượng tổ chức thành đường dây chặt chẽ, luôn tìm cách xoá dấu vết và không khai ra đồng bọn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Số tiền chứng minh tổ chức đánh bạc trong gần một tháng là 75 tỷ đồng chứng tỏ trong những năm qua đường dây này đã tổ chức đánh bạc với số tiền cực lớn, có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hiện chuyên án này đang tiếp tục được điều tra mở rộng...

Trao đổi thêm với phóng viên, Trung tá Hà Huy Đức cho biết, tình trạng tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet đang là vấn đề nhức nhối ở Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung, gây hậu quả nghiêm trọng, làm nhiều gia đình tan cửa nát nhà, nhiều người vì nợ nần do cá độ mà bỏ nhà đi biệt xứ, thậm chí quẫn bách quá đã nhảy cầu tự tử. Nhận thức được hậu quả ấy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung đánh mạnh vào các đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Và chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá. Trước đó, đường dây triệt phá ngày 20-10-2019 đã khởi tố 14 đối tượng, bước đầu chứng minh số tiền đánh bạc gần 200 tỷ đồng.

