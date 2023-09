Chuyên án Thanh Nga - Chiến công xuất sắc của lực lượng CAND: Phát súng oan nghiệt trong đêm

LTS: Vụ án Thanh Nga do lực lượng Công an TP.Hồ Chí Minh triệt phá, đến nay đã đi qua gần 45 năm, nhưng vẫn chưa bao giờ bớt nóng. Người ta quan tâm đến vụ án không chỉ vì mộ điệu một nghệ sĩ tài danh, mà còn ở tính chất phức tạp của vụ án được lực lượng công an khéo léo giải mã. Bài học kinh nghiệm sâu sắc về công tác công an được lực lượng CA TPHCM vận dụng đưa lên thành nghệ thuật, mà sức lan tỏa vượt lên cả thời gian, không gian, biên giới, được báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế khai thác ở nhiều góc độ khác nhau. Chuyên đề Công an TPHCM tiếp tục giới thiệu loạt bài về vụ án này như là một món quà, trân trọng gửi đến độc giả, nhân dịp hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân.