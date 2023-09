Chuyên án Thanh Nga - Chiến công xuất sắc của lực lượng CAND: Những nẻo đường tình

Được giải oan nhờ... "Bà đầm già”

Khả năng anh ta ngoại phạm. Tuy nhiên, còn một khúc mắc cần làm rõ là qua xác minh, thời điểm xảy ra vụ án Đình không ở 2 địa chỉ như anh ta tường trình.

- Hãy nói thật đi, đêm 26/11 anh ở đâu? Anh sẽ phải chịu tội nếu khai báo gian dối đấy!

Trung tá Trịnh Thanh Thiệp "phủ đầu" khi Đình vừa được dẫn vào phòng xét hỏi. Vẻ mặt đờ đẫn, anh thợ chụp ảnh gãi đầu rồi bẽn lẽn:

- Thưa ông, chuyện rất khó nói! Nhưng đến nước này, không thể giấu được nữa, xin ông giữ kín cho, mắc cỡ lắm... Tối hôm ấy tôi ở nhà cô bồ tên Ngọc bên quận 8. Cô ấy hơn tôi một con giáp, đáng tuổi chị Hai tôi...

Đình cười như mếu khi phải thuật lại đầy đủ tới nhà bồ lúc mấy giờ, được người tình cho ăn món gì. Trinh sát lập tức qua quận 8 gặp Ngọc, xác định Đình đã thú thật. Như vậy, cả Nguyễn Văn Các và Lương Thị Thu đều ngộ nhận, nhưng vì sao bé Cúc Cu cứ khăng khăng Đình là kẻ bắn ba má mình?

Thanh Nga

- Đúng quá đi chứ, khẩu súng nó bắn tóe lửa, cha chụp hình cũng có cái làm nó tóe lửa!

Cúc Cu thản nhiên trả lời khi được hỏi nguyên do. Thì ra, ánh đèn flash từ máy ảnh đã đánh lừa nhận thức non nớt của bé, Đình bị hàm oan mà lực lượng công an tốn bao công sức. Tia sáng vụ án tưởng hé mở lại vụt tắt. Gác lại chuyện tình buồn của gã chụp hình, các chiến sĩ hình sự tiếp tục lần hồi những mối tình gây sóng gió trong cuộc đời nữ nghệ sĩ tài hoa, đức hạnh.

Ngay từ phiên họp án đầu tiên, cơ quan điều tra đã đưa vào tầm ngắm người chồng cũ của Thanh Nga. Anh ta tên Nguyễn Minh Mẫn, thiếu tá quân lực Việt Nam cộng hòa, là cháu của một viên đại tướng chế độ cũ. Dựa hơi "ông lớn", Mẫn thường phách lối, ngang tàng, chẳng coi đám tướng tá bề trên ra gì. Dư luận đồn đại, thời vàng son của Mẫn là khi cai quản tổng kho Long Bình, tha hồ vớ bẫm. Có tin cho rằng, chính vị thiếu tá này đã đỡ đần tài chính cho gánh hát bà bầu Thơ lúc xuống dốc. Sẵn đồng tiền và quyền lực, Mẫn quyết chiếm bằng được trái tim người đẹp. Say men tình ái, anh "lính kiểng" không hề biết vây cánh đối nghịch âm mưu bày binh bố trận làm cho thân bại danh liệt.

Đám cưới cặp trai tài gái sắc tổ chức hoành tráng tại nhà hàng Đồng Khánh. Tiệc vui đang độ cao trào phút chốc hóa ảm đạm, một phụ nữ bụng mang dạ chửa xuất hiện la khóc ầm ĩ, náo loạn cả hôn trường. Người ấy là vợ Mẫn. Đất dưới chân đôi tân lang, tân giai nhân như sụp đổ. Bẽ bàng, họ chung sống gượng ép với nhau một tuần thì "tan đàn xẻ nghé”.

Vận hạn chưa buông tha anh chàng bại trận trên tình trường, đám sĩ quan lâu nay vốn thù oán làm đơn tố cáo Mẫn tham nhũng, biển thủ tiền bạc công quỹ. Hậu quả, Mẫn vừa mất vợ, vừa gánh tù tội! Chưa hết, sau ngày chính quyền về tay cách mạng, Mẫn phải đi học tập cải tạo, nghe đâu có gửi thư cho Thanh Nga trông chờ sự giúp đỡ nhưng bị khước từ. Có phải vì thế mà anh ta ôm mối hận tình, trả thù cô vợ trẻ đẹp đang ngày càng nổi danh và hạnh phúc bên người chồng mới?

Trung tá Thiệp chỉ đạo tác chiến

Bất ngờ gia cảnh Thiếu tá quân lực một thời

Gia đình bà bầu Thơ đã đoạn tuyệt với Mẫn nên không nắm rõ tung tích. Tra cứu tàng thư, có hàng trăm sĩ quan ngụy mang tên Nguyễn Minh Mẫn. Khi tìm được đúng hồ sơ thì đương sự không còn tá túc tại địa chỉ ghi trong lý lịch. Phải dò hỏi mãi trinh sát mới phát hiện người vợ cả của Mẫn ở phường Đa Kao, quận 1. Chị này cho biết, Mẫn sinh sống và làm ruộng cùng cô vợ thứ 3 ở xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Về nơi đây, các chiến sĩ công an không khỏi cám cảnh trước cuộc sống nghèo túng của viên thiếu tá hét ra lửa một thời. Nhà cửa tuềnh toàng, 3 đứa con nheo nhóc, vợ chồng Mẫn mỗi người chỉ có một bộ quần áo lành, một bộ rách...

Tại Phòng cảnh sát hình sự, Mẫn buồn rầu kể về thân phận. Theo đó, chuyện tình giữa anh và Thanh Nga không ly kỳ như người đời thêu dệt. Mẫn bảo, những ngày cận kề mỹ nhân ngắn ngủi, nhưng anh rất mãn nguyện bởi được làm chủ bông hoa tuyệt sắc mà hàng triệu gã đàn ông nằm mơ cũng không xong. Mẫn chẳng hận gì Thanh Nga, chỉ oán trách lũ bạn xấu chơi khăm. Mẫn kể, đầu tháng 12/1978, có người bạn tới thăm báo tin Thanh Nga đã mất. Mẫn rất buồn, dự định sẽ về thành phố thắp cho cô nén nhang. Anh bạn can ngăn, nói thiên hạ đang đồn Mẫn là thủ phạm, về bị bắt liền. Mẫn nghe lời nhưng nghĩ đến cái nghĩa, anh nhờ cậu em rể mang hoa quả, nhang đèn tới tận mộ...

Những người hàng xóm cho hay, từ ngày 21/11, Mẫn luôn túc trực ở bệnh viện, sau đó về nhà chăm vợ đẻ, chiều 26 đi mót đậu phộng, buổi tối ngồi trò chuyện với 2 ông thợ mộc từ ngôi chùa gần đó qua chơi. Như vậy, về yếu tố thời gian đã loại trừ Mẫn trực tiếp gây án, còn khả năng thuê mướn giang hồ thì điều kiện kinh tế không cho phép. Giải tỏa cho Mẫn, Trung tá Trịnh Thanh Thiệp chỉ đạo bộ phận hậu cần tặng anh 10 ký gạo và điều xe hơi đưa về tận nhà. Vợ Mẫn phấn khởi lắm, chồng không liên lụy lại có nhiều gạo giữa lúc đói kém.

Một trong những chàng đeo đuổi Thanh Nga rồi tuyệt vọng, để lại nhiều dị nghị khiến Ban chuyên án không thể bỏ qua. Đó là Thành Đức, nam ca sĩ nổi tiếng trăng hoa và tài ba, từng được mệnh danh "ông vua không ngai" trong làng sân khấu cải lương Nam bộ. Đức có thời gian hát cho đoàn Thanh Minh, đem lòng yêu Thanh Nga tha thiết. Nhiều người hùn vào, bảo Thành Đức với Thanh Nga sẽ là cặp "tiên đồng ngọc nữ", "song kiếm hợp bích", gánh hát tha hồ hốt bạc. Mến mộ tài năng và dành cho nhiều ưu ái, nhưng bà bầu Thơ không chấp thuận vì anh ta đã có vợ. Bị Thanh Nga khước từ, Đức dùng thế lực làm mật vụ cho cảnh sát ngụy để ép buộc, dọa dẫm vẫn không làm trái tim người đẹp lay động. Việc Thành Đức làm mật vụ chỉ mình Thanh Nga biết, có phải vì nắm được bí mật này mà nữ nghệ sĩ bị trả giá?

Lấy lời khai nhân chứng

Thất tình, Đức buồn bực bỏ sang đầu quân cho đoàn cải lương Sài Gòn 1. Khám nghiệm hiện trường vụ ám sát Thanh Nga ở rạp Lux B, lực lượng công an thu được một cuống vé của gánh hát này phía sau hậu trường, nơi nghi kẻ gian núp ném lựu đạn. Trước ngày xảy ra vụ án không lâu, 2 lần Đức tới nhà Thanh Nga rủ đi chạy sô nhưng đều bị từ chối...

Quá trình giám sát, tiếp cận và đi sâu vào giới nghệ sĩ, cơ quan an ninh xác định chuyện sứt mẻ tình cảm giữa Thanh Nga - Thành Đức chưa nặng nề đến mức phải giải quyết bằng ân oán. Đức vẫn ái mộ, quý trọng Thanh Nga nên mới mời đi diễn. Hiện tại, Đức khá hạnh phúc với cô vợ trẻ kiều diễm và gia đình đang tính chuyện định cư nước ngoài. Tối 26/11, Thành Đức có mặt cùng đoàn cải lương Sài Gòn 1 đi biểu diễn.

Hậu trường sân khấu

Thanh Nga có cô em nuôi nhan sắc mặn mà tên là Thu Phương. Một ngày nọ, thấy gái chưa chồng mà cứ nôn ọe, Thanh Nga gặng hỏi mới biết Phương đã mang bầu. Thật phũ phàng, tác giả cái bào thai lại là người thân thiết trong gia đình bà bầu Thơ! Cả nhà cuống quýt, đang không biết phải làm sao để che giấu cái bụng đã lùm lùm thì hay tin Chanh Hồng Phúc lâu nay thầm thương trộm nhớ Thu Phương. Phúc là nhân viên hậu trường sân khấu của đoàn Thanh Minh. Thanh Nga lập tức đứng ra tác thành giúp đôi lứa nên duyên, bỏ tiền cho làm đám cưới. Đứa trẻ sinh ra thiếu tháng, lại chẳng giống Phúc. Rồi chuyện cơ mật cũng rò rỉ, lọt vào tai người cha bất đắc dĩ. Từ mang ơn chuyển sang tức tối, Phúc điên tiết phát ngôn lung tung, bị đuổi ra khỏi đoàn.

Bên cạnh khả năng vì mối thâm thù mà quẫn trí làm càn, cơ quan điều tra còn 3 lý do khác để nghi vấn Phúc: tên thường gọi là Phúc "tây lai"; hôm xảy ra vụ nổ lựu đạn không có mặt ở hậu trường, giữa lúc ai nấy đều lo việc cấp cứu các nạn nhân thì có người thấy Phúc đi xích lô ngoài đường, hỏi "sao không ở lại giúp một tay" thì anh ta im lặng; Phúc có cô bồ bán bia trên đường Nguyễn Du, nay bỏ đi đâu không rõ.

Qua các kênh thông tin, trinh sát phát hiện Phúc làm nhân viên hợp đồng trang trí sân khấu cho đoàn cải lương Rạch Giá (Kiên Giang). Về đây thẩm tra, ông già phụ trách tổ chức của đoàn cẩn thận đeo mục kỉnh rồi mở sổ, dõng dạc đọc: "Chanh Hồng Phúc xin nghỉ phép từ ngày 21 đến 29/11, về Sài Gòn thăm mẹ ốm". Thời gian trùng khớp, Phúc bị triệu tập để chất vấn. Kết quả, Phúc khăng khăng ngày 29/11 mới đi phép, việc mẹ ốm là anh nói dối, thực tế Phúc thu xếp đưa người yêu về Rạch Giá chung sống; Phúc có hận Thanh Nga nhưng vẫn hàm ơn vì những năm tháng được cưu mang nên chưa bao giờ nghĩ trò hèn hạ... Trinh sát lại phải lặn lội xuống Kiên Giang đề nghị vị cán bộ nhân sự cho xem cuốn lịch trình công tác. Phúc khai chính xác, ông già mắt mũi kèm nhèm làm khổ mọi người; cô vợ của Phúc đã được đoàn cải lương nơi đây nhận vào làm việc...

Rong ruổi trên "những nẻo đường tình", các chiến sĩ công an đã làm hết trách nhiệm, bóng dáng những kẻ máu lạnh vẫn mịt mù. Ở khía cạnh nghề nghiệp, Ban chuyên án cũng đã "quan tâm" đến nữ nghệ sĩ Bảo Thúy, ngôi sao cải lương lừng danh nhưng có mối quan hệ chính trị phức tạp, thường hay dèm pha với Thanh Nga, Kim Cương và một vài người khác giỏi giang hơn.

Sự thật được làm sáng tỏ: Bảo Thúy tính ích kỷ song không thâm thù gì Thanh Nga, cô chỉ tỏ ra hằn học khi thấy Thanh Nga được cơ quan văn hóa đối xử tốt. Mặt khác, Bảo Thúy rất mê tín, là phật tử, không thể làm điều ác vì trái với đạo giáo. Bạn bè Thúy cho biết, cô vẫn nói chính Thanh Nga đã khuyến khích cô theo nghiệp hát cải lương. Việc Thanh Nga bị giết hại, Thúy rất căm phẫn và cho rằng, bọn phản động gây ra nhằm dằn mặt những ca sĩ "trở giọng đi theo cộng sản"...

Liên quan vụ án còn có cả những vật vô tri vô giác. Rà soát hơn 2.000 xe hơi hiệu Volkswagen, chiếc màu vàng bám theo xe vợ chồng Thanh Nga lúc sắp tới nhà như Nguyễn Văn Các mô tả là của Đài tiếng nói Việt Nam cơ sở 2, số 44 Ngô Tùng Châu, đưa cán bộ đi công tác về khuya. Sàng lọc gần chục ngàn chiếc honda 67, công an các địa phương và cảnh sát giao thông chưa lần ra chiếc xe gây án...

(Còn tiếp...)

