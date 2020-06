Chụp trộm bệnh án, nữ quái giả là bác sĩ đút túi hàng trăm triệu tiền "chữa bệnh"

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 21:27 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ Trần Thị Thanh Hồng sau khi làm rõ hành vi giả làm bác sĩ, lừa tiền của người nhà bệnh nhân của nữ quái này.

Trần Thị Thanh Hồng tại trụ sở công an.

Ngày 29/6, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thanh Hồng (SN 1980, trú huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 18/6, chị P.T.H.S (SN 1975, trú tỉnh Quảng Ninh) tới Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa trình báo việc bị lừa số tiền 100 triệu đồng bởi một người phụ nữ.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Trần Thị Thanh Hồng chính là đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên. Tại trụ sở công an, nữ quái này khai nhận do thiếu tiền chi tiêu nên đã nảy sinh ý định giả làm bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai để lừa người nhà bệnh nhân.

Nghĩ là làm, tối 17/6, Hồng mặc một bộ quần áo xanh, lẻn vào phòng hành chính Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai tìm hồ sơ bệnh án của người nhà chị S. đang điều trị tại đây. Tiếp đó, Hồng tìm cách liên lạc với chị S. và tự giới thiệu là bác sĩ đang làm việc tại Khoa hồi sức.

Thấy "con mồi" mắc câu, Hồng hẹn chị S. ở hành lang bệnh viện để trao đổi về "phương pháp điều trị" với chi phí 90 triệu đồng. Tin lời vị "bác sĩ", chị S. đã chuyển 100 triệu đồng cho Hồng với mong muốn người thân được trị khỏi bệnh.

Tuy nhiên, nhận được tiền, Hồng dùng để chi tiêu cá nhân, trả nợ đồng thời cắt mọi liên lạc với khổ chủ. Đến khi biết mình bị lừa, chị S. mới tá hoả trình báo công an. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/chup-trom-benh-an-nu-quai-gia-la-bac-si-dut-tui-hang-tram-trieu-tien-chua-benh...Nguồn: http://danviet.vn/chup-trom-benh-an-nu-quai-gia-la-bac-si-dut-tui-hang-tram-trieu-tien-chua-benh-50202029621283228.htm